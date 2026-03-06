快訊

期交所響應「性別平權敲鐘」活動 展現 TAIFEX Cares 多元包容價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所吳自心董事長(中)、周建隆總經理(左4)偕同女性主管齊聲響應性別平權。公司提供
期交所吳自心董事長(中)、周建隆總經理(左4)偕同女性主管齊聲響應性別平權。公司提供

2026年國際婦女節，臺灣期貨交易所再度響應世界交易所聯合會(WFE)發起的「性別平權敲鐘」(Ring the Bell for Gender Equality)活動。在董事長吳自心與總經理周建隆帶領下，期交所女性主管齊聚響應，傳遞對職場性別平等與女性賦權之積極作為，展現對多元與包容價值之重視，彰顯「TAIFEX Cares」精神。

「性別平權敲鐘」活動由WFE攜手國際金融公司(IFC)、聯合國永續證交所倡議組織(SSE)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)及聯合國婦女署(UN Women)等組織共同推動，於國際婦女節期間號召全球交易所與結算機構以敲鐘或其他象徵形式響應。今年全球逾110家交易所及結算機構共襄盛舉，推動金融市場對性別平等與女性賦權議題關注。

期交所長期將ESG永續發展與企業社會責任融入營運策略，致力建構公平、尊重且具包容性的職場環境，確保員工職涯發展不因性別而受限。期交所現行女性員工占比約34%，女性管理階層占比則達45%，其中最高管理階層女性占比更達二分之一。在市場層面，期交所亦持續強化期貨商公司治理實務，鼓勵國內期貨商提升董事會女性成員比例至三分之一以上，促進決策層多元化，強化治理品質與市場參與動能，為產業長期發展奠定基礎。

此外，期交所持續捐助臺灣展翅協會「少女展翅自立生活計畫」，協助因家庭功能失衡而無法返家的弱勢少女，提供相關服務助其穩健步入社會，實現經濟獨立；另贊助新莊國小女子手球隊參與國內及國際賽事，期能培養學子團隊精神及擴展國際視野。期交所以具體行動支持有需要的女性，協助其提升未來發展。

台灣在性別平等表現方面於亞洲名列前茅，期交所將持續發揮影響力，攜手市場參與者與國際夥伴，共同推動更具包容性與永續性的金融市場，為實現性別平權與長遠發展目標持續努力。

