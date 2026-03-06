群益證×台新投信論壇 前瞻6G高成長產業鏈商機

全球通訊技術正邁向6G時代，這波浪潮將引領新一輪產業板塊輪動，並與AI、太空科技、自動駕駛及智慧工業深度融合。為協助投資人精準掌握未來十年上看數千億美元的市場先機，群益金鼎證券攜手台新投信，3月6日舉辦6G高成長產業鏈論壇。這次論壇深入剖析6G產業發展核心，定調2026年為通訊世代標準定義期與基礎建設前夜的關鍵地位，帶領投資人聚焦商用啟動前的黃金窗口期。

探究這場跨世代變革的核心，群益投顧資深研究員劉宜和在論壇中指出，6G本質上是一場長周期的「硬基建與AI」融合。在核心技術層面，6G效能將比5G提升10至100倍，具備低於0.1毫秒超低延遲、大於1Tbps峰值速率，並擁有感通算一體與原生AI能力。

奠基於前述的效能躍進，劉宜和進一步拆解6G四大應用場景的變現邏輯。在「低軌衛星」方面，其作為全球訊號覆蓋基座，透過D2C技術可將全球60億手機用戶無痛轉為衛星用戶，發展B2B、B2G及批發頻寬業務，帶動上下游衛星製造與接收站商機，屬於高成長但也潛藏高風險的領域。

在低空經濟中，「無人機」則是扮演著關鍵設施，將推動低空服務訂閱與即時配送。順著通訊網路向地面延伸，6G也將成為L4與L5「自駕車」的起飛點，催生機器人計程車隊與車聯網數據經濟。至於在「智慧製造」領域，6G專網與自主機器人將啟動下一次工業革命，帶動自動化設備與邊緣運算等系統整合需求。

操作策略上，台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，低軌衛星產業正處於爆發性成長階段，但投資布局須要具備精準的辨識力。就現況而言，馬斯克的太空探索技術公司SpaceX目前掌握九成以上市場，並具備領先的火箭回收技術，可大幅降低發射成本。若SpaceX順利掛牌，短期有望帶動台灣相關供應鏈的股價表現。

沈建宏進一步剖析，台灣供應鏈在PCB、天線與微波元件等領域最具優勢。礙於SpaceX關鍵零組件自製率高達90%以上，台廠的實質受惠空間相對受限。相對地，亞馬遜的Amazon Leo計畫有超過半數的零組件仰賴外包，為台灣供應鏈帶來較大的長線商機。後續的觀察指標，在於亞馬遜火箭設計與回收技術的進展速度。整體評估，投資低軌衛星需釐清各陣營的發展進度與外包策略，方能鎖定具備實質基本面的受惠標的。

劉宜和強調6G是「全球AI數位神經系統」，以6G為核心串聯四大應用場景的即時通訊。這項投資著眼於未來十年的前景展望，是連全球首富馬斯克都無法忽視的產業重大趨勢。