聽新聞
0:00 / 0:00
外資賣超352.36億元 砍元大台灣50逾7萬張最多
台股今天震盪下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元。外資賣超352.36億元，賣超元大台灣50 ETF最多，達7萬5587張。
台股今天上下震盪超過500點，最低滑落至33322.52點，最高達33829.49點，終場收在33599.54點，下跌73.4點。其中，塑膠等傳統產業股表現相對強勢，電子類股指數收跌，相對弱勢。
外資及陸資賣超352.36億元，連續6個交易日賣超，累計逾3200億元；自營商賣超7.48億元，投信買超67.21億元；三大法人合計賣超292.63億元。
據台灣證券交易所資料，外資今天賣超元大台灣50最多，達7萬5587張。其餘賣超前10名有富邦金、主動元大AI新經濟ETF、國泰台灣領袖50 ETF、旺宏、華航、元晶、台新新光金、新興及群益台灣精選高息ETF。
外資買超前10名有群創、友達、中石化、台塑化、兆赫、中鋼、力積電、第一金、主動統一台股增長ETF及國喬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。