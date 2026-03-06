外資賣超352.36億元 砍元大台灣50逾7萬張最多

快訊

中央社／ 記者張建中台北6日電
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股今天震盪下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元。外資賣超352.36億元，賣超元大台灣50 ETF最多，達7萬5587張。

台股今天上下震盪超過500點，最低滑落至33322.52點，最高達33829.49點，終場收在33599.54點，下跌73.4點。其中，塑膠等傳統產業股表現相對強勢，電子類股指數收跌，相對弱勢。

外資及陸資賣超352.36億元，連續6個交易日賣超，累計逾3200億元；自營商賣超7.48億元，投信買超67.21億元；三大法人合計賣超292.63億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超元大台灣50最多，達7萬5587張。其餘賣超前10名有富邦金、主動元大AI新經濟ETF、國泰台灣領袖50 ETF、旺宏、華航、元晶、台新新光金、新興及群益台灣精選高息ETF。

外資買超前10名有群創、友達、中石化、台塑化、兆赫、中鋼、力積電、第一金、主動統一台股增長ETF及國喬。

元大 中鋼 三大法人 央行

延伸閱讀

三大法人賣超台股292.63億元

三大法人本周狂倒貨3636億元！台積電失守1900元 台股仍堅守月線

電子疲弱傳產強勢　台股震盪收跌73點單週下挫1814點

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

外資單周賣超金額創史上最大 台股本周回檔1814點、跌幅逾5%

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

天然的尚好！中東戰火一周燒掉台股1814點 漲幅王卻逆飆59.93%

受美國與以色列對伊朗開戰的地緣政治危機影響，全球金融市場本周陷入劇烈動盪。台股未能倖免，集中市場指數單周大跌1,814.95點，跌幅高達5.12%，回吐馬年開紅盤以來的全部漲幅，收在33,599.54點，日均成交量放大至8,915億元。櫃買指數同步下挫10.24點，跌幅為3.23%，日均量達1,790.6億元。儘管雙市周線雙雙翻黑，但在市場恐慌情緒中，指數仍展現韌性，守穩在月線之上。

