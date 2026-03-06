外資賣超352.36億元 砍元大台灣50逾7萬張最多

台股本周受地緣政治衝擊，加權指數重挫，本周大跌1,814.95點，周線跌幅5.12%，三大法人本周合計賣超3,636.36億元， 其中外資周賣超3,170.43億元，創史上單周最高賣超金額；法人強調，無須看淡台股走勢，反而可趁拉回時聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，及具有強勁現金流收益率、銷售或獲利成長股，具吸引力或低估值之優質指數成分股等。

2026-03-06 17:43