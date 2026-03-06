天然的尚好！中東戰火一周燒掉台股1814點 漲幅王卻逆飆59.93%

受美國與以色列對伊朗開戰的地緣政治危機影響，全球金融市場本周陷入劇烈動盪。台股未能倖免，集中市場指數單周大跌1,814.95點，跌幅高達5.12%，回吐馬年開紅盤以來的全部漲幅，收在33,599.54點，日均成交量放大至8,915億元。櫃買指數同步下挫10.24點，跌幅為3.23%，日均量達1,790.6億元。儘管雙市周線雙雙翻黑，但在市場恐慌情緒中，指數仍展現韌性，守穩在月線之上。

本周權值軍團賣壓沉重，五大權值股表現疲軟。台積電（2330）下跌5.26%、收1,890元，台達電（2308）跌7.69%、收1,320元，鴻海（2317）跌8.23%、收223元，聯發科（2454）與日月光投控（3711）則分別重挫9.25%與11.74%，收盤價為1,765元與342元。在沉重的賣壓下，台積電、台達電與日月光投控仍守住月線，成為維繫多頭信心的關鍵指標。

在指數劇烈震盪之際，最強勢的動能聚焦於「能源與避險」族群。隨著布蘭特原油衝破80美元大關，能源與油氣相關股成為資金避風港，山隆（2616）以59.93%的周漲幅位居榜首，欣天然（9918）與欣高（9931）亦同步大漲逾30%，反映出地緣政治風險引發的民生燃料漲價預期；連動油價的期街口布蘭特正2（00715L）周漲幅達41.86%，印證市場對能源漲勢的瘋狂追逐。

除了能源類股，特定半導體與轉機股也在盤勢洗盤中異軍突起。檢測分析大廠汎銓受惠於AI研發需求，單周大漲近40%；精金與GIS-KY（6456）等低基期電子股則吸引短線資金進駐，周漲幅均站上30%大關。此外，營建基建股皇昌（2543）受惠於公共工程案量挹注，亦強勢擠入漲幅前10強之列。

整體而言，雖然大盤權值股受挫，但具備實質題材與避險屬性的個股，在動盪局勢中仍展現強勁的吸金能力。