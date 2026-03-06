三大法人本周狂倒貨3636億元！台積電失守1900元 台股仍堅守月線

台股6日上演劇烈震盪行情，盤中高低震盪逾500點，終場小跌73.4點、收在33,599.54點，仍守穩月線之上。雖然大盤指數拉回，但整體個股卻漲多跌少，集中與櫃買市場合計上漲家數達1,078家、下跌766家，漲停51家、跌停僅5家，顯示盤面資金轉向個股表現。三大法人持續賣超292.64億元，累計本周賣超3,636.36億元。

統計三大法人6日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超352.36億元，投信買超67.21億元；自營商賣超（合計）7.48億元，其中自營商（自行買賣）買超23.73億元、自營商（避險）賣超31.21億元。

台股早盤受到國際局勢影響，指數以33,483.94點開出、下跌189點。盤中在台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值股試圖反攻帶動下，一度翻紅並衝上33,829.49點，但多頭動能不足，指數隨後再度回落，最低探至33,322.52點，全天震盪達506.97點。終場成交值縮減至6,311.07億元，顯示資金追價意願趨於保守。

權值股方面，台股龍頭台積電終場下跌10元、收在1,890元，1,900元整數關卡失守，也使電子權值軍團撐盤力道受限，成為壓抑大盤走勢的關鍵因素之一。

相較之下，傳產族群與高價股成為穩盤主力。其中，國際油價持續走高，布蘭特原油站上80美元關卡，帶動能源與塑化族群走強。台塑化（6505）帶量攻上漲停鎖在62元，單一檔即貢獻大盤約18.17點漲點；此外，欣高（9931）、山隆（2616）與欣天然（9918）也同步亮燈，成為盤面多頭指標。

另一方面，千金股族群也展現強勁撐盤力道。股后穎崴（6515）受惠2025年獲利創高並宣布大方配息，股價強勢攻上漲停5,250元，帶動包括健策（3653）、旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、富世達（6805）與新應材（4749）等個股同步改寫歷史新高，成為穩定指數的重要力量。

法人指出，中東戰火延燒推升油價，加上美國擬推AI晶片「全球許可制」，使輝達（NVIDIA）與超微（AMD）出口面臨更多不確定性，市場短線觀望氣氛升溫，大盤短線仍以高檔震盪為主；惟隨3月中旬NVIDIA GTC、全球光通訊展與衛星展登場，AI產業長線動能仍被看好。