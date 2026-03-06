快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

電子疲弱傳產強勢　台股震盪收跌73點單週下挫1814點

中央社／ 記者張建中台北6日電

台股今天在傳統產業股走強支撐下，指數開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元；本週指數累計下挫1814.95點。

傳統產業股今天表現相對強勢，中東局勢緊張，國際油價高漲，上游原料價格同步揚升，推升台聚、華夏、亞聚、台達化、台苯和國喬等多檔強攻漲停，整體塑膠類股指數上揚2.97%。

造紙、鋼鐵和橡膠類股指數上揚逾2%，食品、紡織和觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。

電子類股指數下跌0.4%，表現相對疲弱。其中，台積電下跌10元，收在1890元。台達電、鴻海、聯發科和日月光投控等權值股也紛紛收跌。

高價股漲跌互見，股王信驊上漲185元，收在9705元，川湖下跌115元，收在3205元，新應材上漲66元，站上1000元大關，達到1050元，台股出現36千金。

資深分析師劉坤錫表示，台股目前呈現類股輪動走勢，中東局勢變化將是牽動國際股市及台股未來走向的關鍵，是近期市場關注焦點。

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

尖點營收／年節因素影響 2月4.13億元、月減8.8%仍優於去年同期

尖點（8021）6日公布自行結算民國115年2月份合併營收為新台幣4.13億元，受工作天數減少影響而較上月減少8.8%，惟仍較114年同期增加42.47%。

