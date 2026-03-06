聽新聞
電子疲弱傳產強勢 台股震盪收跌73點單週下挫1814點
台股今天在傳統產業股走強支撐下，指數開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交值新台幣6311.07億元；本週指數累計下挫1814.95點。
傳統產業股今天表現相對強勢，中東局勢緊張，國際油價高漲，上游原料價格同步揚升，推升台聚、華夏、亞聚、台達化、台苯和國喬等多檔強攻漲停，整體塑膠類股指數上揚2.97%。
造紙、鋼鐵和橡膠類股指數上揚逾2%，食品、紡織和觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。
電子類股指數下跌0.4%，表現相對疲弱。其中，台積電下跌10元，收在1890元。台達電、鴻海、聯發科和日月光投控等權值股也紛紛收跌。
高價股漲跌互見，股王信驊上漲185元，收在9705元，川湖下跌115元，收在3205元，新應材上漲66元，站上1000元大關，達到1050元，台股出現36千金。
資深分析師劉坤錫表示，台股目前呈現類股輪動走勢，中東局勢變化將是牽動國際股市及台股未來走向的關鍵，是近期市場關注焦點。
