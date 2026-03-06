快訊

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元。記者許正宏攝影／聯合報系資料照

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、健策（3653）、金像電（2368）、聯亞（3081）、智邦（2345）、智邦（2345）、富世達（6805）、兆赫（2485）、新應材（4749）、研華（2395）及台塑化（6505）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、元晶（6443）、群聯（8299）、華城（1519）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）及京元電子（2449）。

群益投顧表示，輝達GTC大會挹注其股價年線積極抵抗，但費半指數可能反覆震盪，台股資金誘因相對降溫，短線大盤預估月線震盪格局。盤勢震盪加劇，拉高選股基本面保護的需求，挹注評價與營運展望佳族群(如廠務設備相關)買盤增溫。

第一金投顧表示，伊朗欲間接提出和談，中東緊張局勢稍緩，VIX指數回落，帶動台股昨日技術反彈，盤中最高來到34,319點，終場漲幅收斂，上漲2.57%，收在33,672.94點，收復三萬三關卡，但因地緣政治風險仍具不確定性，須持續留意荷姆茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展，短期台股震盪加劇，需審慎應對。

3月進入月營收及財報密集公佈期，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股，電子股聚焦AI ASIC、AI伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產則關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。操作上嚴控持股水位、心等待市場落底訊號確立，保持風險控管。

群創 南亞科 金像電 台股 台積電

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

電子疲弱傳產強勢　台股震盪收跌73點單週下挫1814點

台股今天在傳統產業股走強支撐下，指數開低後震盪走高，高低落差逾500點，終場下跌73.4點，收在33599.54點，成交...

尖點營收／年節因素影響 2月4.13億元、月減8.8%仍優於去年同期

尖點（8021）6日公布自行結算民國115年2月份合併營收為新台幣4.13億元，受工作天數減少影響而較上月減少8.8%，惟仍較114年同期增加42.47%。

