台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、健策（3653）、金像電（2368）、聯亞（3081）、智邦（2345）、智邦（2345）、富世達（6805）、兆赫（2485）、新應材（4749）、研華（2395）及台塑化（6505）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、元晶（6443）、群聯（8299）、華城（1519）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）及京元電子（2449）。

群益投顧表示，輝達GTC大會挹注其股價年線積極抵抗，但費半指數可能反覆震盪，台股資金誘因相對降溫，短線大盤預估月線震盪格局。盤勢震盪加劇，拉高選股基本面保護的需求，挹注評價與營運展望佳族群(如廠務設備相關)買盤增溫。

第一金投顧表示，伊朗欲間接提出和談，中東緊張局勢稍緩，VIX指數回落，帶動台股昨日技術反彈，盤中最高來到34,319點，終場漲幅收斂，上漲2.57%，收在33,672.94點，收復三萬三關卡，但因地緣政治風險仍具不確定性，須持續留意荷姆茲海峽通行狀況、油價動向及伊朗和談進展，短期台股震盪加劇，需審慎應對。

3月進入月營收及財報密集公佈期，可擇優聚焦營收、財報表現優於預期的個股，電子股聚焦AI ASIC、AI伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產則關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。操作上嚴控持股水位、心等待市場落底訊號確立，保持風險控管。