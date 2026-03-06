油價大漲推助報價攀升 塑化股強彈、八檔飆漲停

美伊衝突下，油價持續走強，塑化原料報價升溫，乙烯、丙烯、苯等塑化原料價格強彈，帶動SM、PTA等產品報價勁揚，五大泛用樹脂行情也彈升，市場預期業者利差空間可能放大，族群股價勁揚。

塑化族群股價在6日盤中表現強勢，華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）、台達化（1309）、國喬（1312）、台苯（1310）、聯成（1313）、再生-KY（1337）等八檔盤中亮燈，中石化（1314）、台塑（1301）、台化（1326）也大漲。相關類股指數漲幅逾2.6%。

油價推助下，塑化乙烯、丙烯、苯等上游原料報價彈升，加上春夏需求端旺季來到，供需調整之下，五大泛用樹脂及SM、EVA等塑化產品報價齊漲，市場也期待相關業者首季利差修復空間。不過，法人指出，後續需觀察油價變化，是否帶來成本端壓力。

華夏今年元月營收8.06億元，年增3.98%；元月稅後純益年增3.98%，擺脫去年第4季以來的衰退趨勢。公司指出，油價走堅、中國大陸取消PVC及光伏產品出口退稅，加上需求逐步開出、全球供需失衡問題逐步趨緩，全球PVC價格行情上行。

此外，油價、極端氣候及工廠進入歲修，塑化產品報價有支撐，加上減產成為全球趨勢、並持續致力產品結構調整、聚焦差異化產品，市場期待台聚集團首季營運動增溫、重拾成長動能。