油價大漲推助報價攀升 塑化股強彈、八檔飆漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

美伊衝突下，油價持續走強，塑化原料報價升溫，乙烯、丙烯、苯等塑化原料價格強彈，帶動SM、PTA等產品報價勁揚，五大泛用樹脂行情也彈升，市場預期業者利差空間可能放大，族群股價勁揚。

塑化族群股價在6日盤中表現強勢，華夏（1305）、亞聚（1308）、台聚（1304）、台達化（1309）、國喬（1312）、台苯（1310）、聯成（1313）、再生-KY（1337）等八檔盤中亮燈，中石化（1314）、台塑（1301）、台化（1326）也大漲。相關類股指數漲幅逾2.6%。

油價推助下，塑化乙烯、丙烯、苯等上游原料報價彈升，加上春夏需求端旺季來到，供需調整之下，五大泛用樹脂及SM、EVA等塑化產品報價齊漲，市場也期待相關業者首季利差修復空間。不過，法人指出，後續需觀察油價變化，是否帶來成本端壓力。

華夏今年元月營收8.06億元，年增3.98%；元月稅後純益年增3.98%，擺脫去年第4季以來的衰退趨勢。公司指出，油價走堅、中國大陸取消PVC及光伏產品出口退稅，加上需求逐步開出、全球供需失衡問題逐步趨緩，全球PVC價格行情上行。

此外，油價、極端氣候及工廠進入歲修，塑化產品報價有支撐，加上減產成為全球趨勢、並持續致力產品結構調整、聚焦差異化產品，市場期待台聚集團首季營運動增溫、重拾成長動能。

戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

油價大漲推助報價攀升 塑化股強彈、八檔飆漲停

美伊衝突下，油價持續走強，塑化原料報價升溫，乙烯、丙烯、苯等塑化原料價格強彈，帶動SM、PTA等產品報價勁揚，五大泛用樹脂行情也彈升，市場預期業者利差空間可能放大，族群股價勁揚。

股后穎崴飆漲停天價領軍矽光子、CPO族群 聯亞亮燈、這幾檔則寫新高

台股6日震盪，股后穎崴（6515）飆上漲停5,250元天價，領軍矽光子、CPO族群成為盤面亮點，尤其是高價的千金股表現更加搶眼，聯亞（3081）亮燈漲停鎖死之外，智邦（2345）、旺矽（6223）、精測（6510）也在盤中寫新高，汎銓不僅衝漲停同時也創歷史新高價。

