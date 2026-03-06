快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

股后穎崴飆漲停天價領軍矽光子、CPO族群 聯亞亮燈、這幾檔則寫新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者曾原信攝影／聯合報系資料照 曾原信
台股示意圖。記者曾原信攝影／聯合報系資料照 曾原信

台股6日震盪，股后穎崴（6515）飆上漲停5,250元天價，領軍矽光子、CPO族群成為盤面亮點，尤其是高價的千金股表現更加搶眼，聯亞（3081）亮燈漲停鎖死之外，智邦（2345）、旺矽（6223）、精測（6510）也在盤中寫新高，汎銓不僅衝漲停同時也創歷史新高價。

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點，以33,483.94點開出，權王台積電（2330）以1,880元開低，下跌20元，早盤指數一度下滑至33,322.52點，力守月線，台積電盤中拉升到平盤1,900元，加上千金股的智邦、健策（3653）飆天價助攻，台塑化（6505）、台光電（2383）、金像電（2368）等股也挹注指數漲點，大盤指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，不過，大盤翻紅再遭賣壓，指數震盪。

矽光子、CPO族群表現雖不同調，但在穎崴領軍下，仍有多檔在盤中創新高，穎崴以4,775元平盤開出，一度翻黑再往上拉升至漲停5,250元，不僅重上5,000元關卡價位之上，更寫歷史新高價。

同樣亮燈的還有聯亞，早盤以1,330元低盤開出，盤中股價翻紅且急拉上漲停1,500元鎖死；另外，汎銓也是開高走高衝上漲停397.5元，創歷史新高。

千金股部分包括智邦、旺矽、精測盤中也都創高，美系外資最新報告上調智邦目標價，由1620元調高至1,850元，維持「Overweight（優於大盤）」評等，早盤股價以1,435元開高後一度衝達1,515元，創歷史新高，盤中漲幅逾3%。

台股 穎崴 股后

延伸閱讀

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

穎崴亮燈漲停 AI 高階測試需求續旺、盤中衝上5,250元

台積電回到1,900元 智邦、健策飆天價助攻、台股盤中雖翻紅但仍震盪

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

相關新聞

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

油價大漲推助報價攀升 塑化股強彈、八檔飆漲停

美伊衝突下，油價持續走強，塑化原料報價升溫，乙烯、丙烯、苯等塑化原料價格強彈，帶動SM、PTA等產品報價勁揚，五大泛用樹脂行情也彈升，市場預期業者利差空間可能放大，族群股價勁揚。

股后穎崴飆漲停天價領軍矽光子、CPO族群 聯亞亮燈、這幾檔則寫新高

台股6日震盪，股后穎崴（6515）飆上漲停5,250元天價，領軍矽光子、CPO族群成為盤面亮點，尤其是高價的千金股表現更加搶眼，聯亞（3081）亮燈漲停鎖死之外，智邦（2345）、旺矽（6223）、精測（6510）也在盤中寫新高，汎銓不僅衝漲停同時也創歷史新高價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。