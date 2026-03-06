股后穎崴飆漲停天價領軍矽光子、CPO族群 聯亞亮燈、這幾檔則寫新高

台股6日震盪，股后穎崴（6515）飆上漲停5,250元天價，領軍矽光子、CPO族群成為盤面亮點，尤其是高價的千金股表現更加搶眼，聯亞（3081）亮燈漲停鎖死之外，智邦（2345）、旺矽（6223）、精測（6510）也在盤中寫新高，汎銓不僅衝漲停同時也創歷史新高價。

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點，以33,483.94點開出，權王台積電（2330）以1,880元開低，下跌20元，早盤指數一度下滑至33,322.52點，力守月線，台積電盤中拉升到平盤1,900元，加上千金股的智邦、健策（3653）飆天價助攻，台塑化（6505）、台光電（2383）、金像電（2368）等股也挹注指數漲點，大盤指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，不過，大盤翻紅再遭賣壓，指數震盪。

矽光子、CPO族群表現雖不同調，但在穎崴領軍下，仍有多檔在盤中創新高，穎崴以4,775元平盤開出，一度翻黑再往上拉升至漲停5,250元，不僅重上5,000元關卡價位之上，更寫歷史新高價。

同樣亮燈的還有聯亞，早盤以1,330元低盤開出，盤中股價翻紅且急拉上漲停1,500元鎖死；另外，汎銓也是開高走高衝上漲停397.5元，創歷史新高。

千金股部分包括智邦、旺矽、精測盤中也都創高，美系外資最新報告上調智邦目標價，由1620元調高至1,850元，維持「Overweight（優於大盤）」評等，早盤股價以1,435元開高後一度衝達1,515元，創歷史新高，盤中漲幅逾3%。