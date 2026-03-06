台股盤中震盪逾500點 一度由黑翻紅再翻黑

台股6日盤中維持高檔震盪，雖一度由黑翻紅，卻再遭空方襲擊引發賣壓，截至11點50分，盤中最高達33,829點、最低33,322點，高低點落差達506點，多空持續較勁，目前仍力守月線。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，除了地緣政治的影響外，包括美國關稅進程、軟體股短線出現承壓、市場對AI代理衝擊之不安擴散等，或使市場轉趨觀望，但從近期公布的財報並未改變看多科技的核心觀點，在雲端業者的資本支出擴張，伴隨積壓訂單增加的驗證，預期科技股的基本敘事依然穩健，不妨逢低布局介入長期機會。

事實上，美國製造業與服務業景氣呈現擴張，尤其新訂單大幅上揚，庫存消化良好，整體經濟展望正向，且美台股市高度連動，看好AI需求的帶動，以及企業財報獲利上調、就業與通膨數據持穩等利多因素，指數震盪拉回時，正增添進場布局吸引力。

楊立楷分析，近期股市震盪反應市場仍擔心中東戰事尚未明朗，預估指數將在月線附近高檔震盪，惟3月中旬輝達GTC大會、全球最大SATELLITE 2025衛星展等題材將相繼登場，AI主題中長線趨勢未變。

看好台股今年依舊有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過聚焦市值成長因子的台股ETF參與後市行情，且宜一次網羅市值標竿與市值成長兩大族群龍頭，全方面挑選體質佳的優質企業。