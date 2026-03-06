快訊

台股盤中震盪逾500點 一度由黑翻紅再翻黑

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股震盪走勢。(中央社)
台股6日盤中維持高檔震盪，雖一度由黑翻紅，卻再遭空方襲擊引發賣壓，截至11點50分，盤中最高達33,829點、最低33,322點，高低點落差達506點，多空持續較勁，目前仍力守月線。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，除了地緣政治的影響外，包括美國關稅進程、軟體股短線出現承壓、市場對AI代理衝擊之不安擴散等，或使市場轉趨觀望，但從近期公布的財報並未改變看多科技的核心觀點，在雲端業者的資本支出擴張，伴隨積壓訂單增加的驗證，預期科技股的基本敘事依然穩健，不妨逢低布局介入長期機會。

事實上，美國製造業與服務業景氣呈現擴張，尤其新訂單大幅上揚，庫存消化良好，整體經濟展望正向，且美台股市高度連動，看好AI需求的帶動，以及企業財報獲利上調、就業與通膨數據持穩等利多因素，指數震盪拉回時，正增添進場布局吸引力。

楊立楷分析，近期股市震盪反應市場仍擔心中東戰事尚未明朗，預估指數將在月線附近高檔震盪，惟3月中旬輝達GTC大會、全球最大SATELLITE 2025衛星展等題材將相繼登場，AI主題中長線趨勢未變。

看好台股今年依舊有高點可期，楊立楷建議，投資人不妨透過聚焦市值成長因子的台股ETF參與後市行情，且宜一次網羅市值標竿與市值成長兩大族群龍頭，全方面挑選體質佳的優質企業。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

台股單日跌逾千點後有望反彈 法人：逢低加碼好時機

趁拉回布局009803…一手掌握市值與成長雙動能！輝達GTC大會即將登場

台股ETF除息 月中上秀

台股收盤下跌73點收33,599點 台積電收1,890元下跌10元

台股6日收盤下跌73.4點，終場以33,599.54點作收，成交量6,311.07億元；台積電（2330）收盤價1,890元，下跌10元，跌幅0.53%。

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

油價大漲推助報價攀升 塑化股強彈、八檔飆漲停

美伊衝突下，油價持續走強，塑化原料報價升溫，乙烯、丙烯、苯等塑化原料價格強彈，帶動SM、PTA等產品報價勁揚，五大泛用樹脂行情也彈升，市場預期業者利差空間可能放大，族群股價勁揚。

股后穎崴飆漲停天價領軍矽光子、CPO族群 聯亞亮燈、這幾檔則寫新高

台股6日震盪，股后穎崴（6515）飆上漲停5,250元天價，領軍矽光子、CPO族群成為盤面亮點，尤其是高價的千金股表現更加搶眼，聯亞（3081）亮燈漲停鎖死之外，智邦（2345）、旺矽（6223）、精測（6510）也在盤中寫新高，汎銓不僅衝漲停同時也創歷史新高價。

