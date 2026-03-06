台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

盤面上最吸睛的莫過於千金軍團的「比價效應」。股后穎崴（6515）受惠於2025年每股純益攀上46.93元創歷史新高，董事會更大方宣布「超額配息」50元，加上2026年1月獲利年增逾30%，強勁基本面支撐股價盤中亮燈漲停鎖在5,250元。為因應供不應求的產能，穎崴除緊急承租仁武廠擴產4成外，亦計畫於下半年拍板美國亞利桑那州或德州的布局。

在穎崴與股王信驊帶隊下，千金軍團士氣大振。散熱模組大廠健策（3653）、折疊機軸承廠富世達紛紛強勢鎖漲停；旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）亦聯袂刷寫新天價。值得關注的是，受惠於2奈米量產進度超前，深耕國產化光阻材料的新應材今日首度站上1,030元大關，創天價之外也同步成為千金成員。

產業面另一大利多則來自ASIC晶片龍頭博通最新財報。博通2026會計年度第一季AI營收年增翻倍，並釋出強勁財測，顯示雲端大廠對客製化ASIC需求持續爆發。法人指出，隨Google、微軟與亞馬遜AWS等CSP積極導入自研晶片，相關供應鏈可望同步受惠。

在台廠供應鏈中，台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等晶圓製造與封測大廠均已擴產因應需求；測試介面方面則以旺矽最具受惠動能。法人表示，旺矽目前在高階探針卡市場握有約六成市占率，且博通已躍居其前三大客戶之一，在產能持續擴充下，今年營運成長幅度可望優於2025年。

整體來看，儘管地緣政治風險升溫、盤勢震盪加劇，但在AI題材與半導體供應鏈基本面支撐下，高價股族群展現強大資金凝聚力，成為台股盤中化解跌勢、穩住市場信心的重要關鍵力量。