快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌。記者尹慧中攝影/聯合報系資料照
穎崴董事長王嘉煌。記者尹慧中攝影/聯合報系資料照

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

盤面上最吸睛的莫過於千金軍團的「比價效應」。股后穎崴（6515）受惠於2025年每股純益攀上46.93元創歷史新高，董事會更大方宣布「超額配息」50元，加上2026年1月獲利年增逾30%，強勁基本面支撐股價盤中亮燈漲停鎖在5,250元。為因應供不應求的產能，穎崴除緊急承租仁武廠擴產4成外，亦計畫於下半年拍板美國亞利桑那州或德州的布局。

在穎崴與股王信驊帶隊下，千金軍團士氣大振。散熱模組大廠健策（3653）、折疊機軸承廠富世達紛紛強勢鎖漲停；旺矽（6223）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）亦聯袂刷寫新天價。值得關注的是，受惠於2奈米量產進度超前，深耕國產化光阻材料的新應材今日首度站上1,030元大關，創天價之外也同步成為千金成員。

產業面另一大利多則來自ASIC晶片龍頭博通最新財報。博通2026會計年度第一季AI營收年增翻倍，並釋出強勁財測，顯示雲端大廠對客製化ASIC需求持續爆發。法人指出，隨Google、微軟與亞馬遜AWS等CSP積極導入自研晶片，相關供應鏈可望同步受惠。

在台廠供應鏈中，台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等晶圓製造與封測大廠均已擴產因應需求；測試介面方面則以旺矽最具受惠動能。法人表示，旺矽目前在高階探針卡市場握有約六成市占率，且博通已躍居其前三大客戶之一，在產能持續擴充下，今年營運成長幅度可望優於2025年。

整體來看，儘管地緣政治風險升溫、盤勢震盪加劇，但在AI題材與半導體供應鏈基本面支撐下，高價股族群展現強大資金凝聚力，成為台股盤中化解跌勢、穩住市場信心的重要關鍵力量。

智邦 穎崴 台股 股后

延伸閱讀

穎崴亮燈漲停 AI 高階測試需求續旺、盤中衝上5,250元

台積電回到1,900元 智邦、健策飆天價助攻、台股盤中雖翻紅但仍震盪

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

相關新聞

台股狂震500點也擋不住！7千金齊創天價 股后穎崴鎖漲停、1新兵報到

中東戰事升溫拖累台股6日早盤走弱，指數一度重挫逾350點、下探33,322點，月線警報再度響起。不過隨買盤進場承接，高價股軍團強勢發威，股王、股后領軍衝鋒，盤中7檔千金股同步改寫歷史新高、4檔亮燈漲停，帶動大盤一度急拉翻紅，上演逾500點的震盪行情。

台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

台股盤中震盪逾500點 一度由黑翻紅再翻黑

台股6日盤中維持高檔震盪，雖一度由黑翻紅，卻再遭空方襲擊引發賣壓，截至11點50分，盤中最高達33,829點、最低33,322點，高低點落差達506點，多空持續較勁，目前仍力守月線。

台積電回到1,900元 智邦、健策飆天價助攻、台股盤中雖翻紅但仍震盪

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點，以33,483.94點開出，權王台積電（2330）以1,880元開低，下跌20元，大盤指數多空激戰，台積電盤中拉升到平盤1,900元，加上千金股的智邦（2345）、健策（3653）飆天價助攻，台塑化（6505）、台光電（2383）、金像電（2368）等股也挹注指數漲點，大盤指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，不過，大盤翻紅再遭賣壓，指數震盪

大盤跌千點要多久可翻正 法人解析告訴買點

中東戰事擴大，地緣政治動盪的陰霾壟罩全球股市，台股也跟隨美股下跌。統一投信表示，CMoney統計至3月4日資料顯示，過去加權指數單日跌點超過千點後，有機會跌深反彈，使短線有不錯表現。台灣2026年經濟成長預期保持強勁，AI落地加速推動趨勢發展，使台股長線仍為多頭格局。因此，當股市出現非基本面因素的下跌時，反而是逢低加碼的好時機，投資人可透過主動式台股ETF及基金，在股市震盪中掌握長線成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。