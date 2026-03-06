台積電回到1,900元 智邦、健策飆天價助攻、台股盤中雖翻紅但仍震盪

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點，以33,483.94點開出，權王台積電（2330）以1,880元開低，下跌20元，大盤指數多空激戰，台積電盤中拉升到平盤1,900元，加上千金股的智邦（2345）、健策（3653）飆天價助攻，台塑化（6505）、台光電（2383）、金像電（2368）等股也挹注指數漲點，大盤指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，不過，大盤翻紅再遭賣壓，指數震盪

中東戰事延續，油價漲破80美元，通膨擔憂加劇，加上傳出川普政府考慮要求企業出口輝達與超微AI加速器，都應獲得美國政府審批的訊息，美股四大指數周四全收黑，道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%，收47,954.74點；標普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%，收6,830.71點；那斯達克綜合指數下跌58.49點，跌幅0.26%，以22,748.99點作收。

台積電ADR下跌1%，台積電早盤以1,880元開出，下跌20元，再失守1,900元關卡，盤中一度拉升到平盤價位；另外，影響大盤漲點的前五名則包括台塑化、智邦、健策、金像電、台光電等，智邦及健策在盤中都寫歷史新高價。

台股早盤以33,483.94點開低，一度下滑至33,322.52點，力守月線，盤中在台積電奮力回平盤，加上多檔千金股的助攻，指數翻紅，一度衝達33,829.49點，上漲156.55點，不過，大盤翻紅再遭賣壓，指數震盪，盤面資金則是持續流向油電燃氣、塑膠、低軌衛星等族群。