大盤跌千點要多久可翻正 法人解析告訴買點

中東戰事擴大，地緣政治動盪的陰霾壟罩全球股市，台股也跟隨美股下跌。統一投信表示，CMoney統計至3月4日資料顯示，過去加權指數單日跌點超過千點後，有機會跌深反彈，使短線有不錯表現。台灣2026年經濟成長預期保持強勁，AI落地加速推動趨勢發展，使台股長線仍為多頭格局。因此，當股市出現非基本面因素的下跌時，反而是逢低加碼的好時機，投資人可透過主動式台股ETF及基金，在股市震盪中掌握長線成長機會。

統一投信表示，根據CMoney截至3月4日的歷史數據，除了3月4日加權指數下跌1,495點以外，先前台股單日下跌超過千點共有四次，2025年4月7日受到川普宣布關稅政策衝擊，加權指數單日跌點甚至達到2,066點，創歷史新高。

綜觀過去四次加權指數單日下跌逾千點，後五日的上漲機率為75%，平均漲幅為5.6%；後20日上漲機率上升至100%，平均漲幅為9.97%。若逐次分析這四次台股下跌後表現，單次的後五日漲幅最高是11.94%，最差則是下跌0.78%；單次的後20日漲幅最高為18.12%，最低也有2.91%。

統一投信台股團隊表示，台灣主計處公布去年GDP概估統計，全年經濟成長率概估為8.63%，高於預期的7.37%，並寫近15年以來新高。近期主計處也將今年經濟成長率從去年11月預測的3.54%，大幅上修至7.71%，顯示台灣經濟維持強勁擴張。今年預期在半導體需求增長、全球對AI的資本支出持續擴張下，台股有望維持多頭走勢。

ETF投資人可以利用主動統一台股增長（00981A），布局台股後市反彈機會。除了資本利得以外，統一00981A為季配息，投資人亦有機會獲得配息收益。不需要現金流的投資人也可以善用券商的股息再投入機制，加速資本累積。基金投資人則是可以選擇統一大滿貫基金，掌握台股各產業的輪動機會。若喜歡科技股的強勁爆發力，也可以投資統一奔騰基金，聚焦台股科技產業的長線成長動能。