台積電開盤下跌20元、再度失守1,900關！台股多空激戰33,500關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

中東戰事推高油價漲破80美元，加劇通膨擔憂，此外，川普政府考慮要求企業出口輝達與超微AI加速器，幾乎都應獲得美國政府審批，美股四大指數昨夜全面收低，道指與費半指數雙雙跌逾1%，但輝達逆漲0.16%、台積電ADR則跌1%。

五大權值股表現上，台積電開低在1,880元、台達電（2308）開高報1,340元、鴻海（2317）開低在221元、聯發科（2454）開低在1,745元、日月光投控（3711）開低在346元。

盤面資金持續流向油電燃氣、塑膠、低軌衛星等族群，群創（3481）、旺宏（2337）、元晶（6443）成交量快速突破2萬張，交投相對熱絡，但股價僅旺宏上漲。

回顧台股5日強彈844點、收33,672點，成交值7,603.86億元；惟三大法人仍賣超458.02億元，其中外資賣超514.95億元、自營商賣超87.55億元，而投信擴大買超144.67億元。

法人指出，中東局勢仍未降溫，市場不確定性持續壟罩。從技術面觀察，台股日KD與RSI指標仍處於偏弱修正區間，顯示短線動能尚未明顯回溫。若台股遲遲無法有效站回5日均線並扭轉其反壓，大盤短期恐仍以震盪整理為主，操作上建議對於表現疲弱的個股適度調節部位。

此外，原油與天然氣價格劇烈震盪，進一步加深市場對全球經濟成長與通膨前景的疑慮。地緣政治風險仍是近期牽動金融市場的重要變數，後續局勢發展值得密切關注。

中東戰事持續升溫，台股6日開低189點、報33,483.94點，台積電（2330）開低20元、報1,880元，再度失守1,900元關卡，多空於33,500點上下激戰。

