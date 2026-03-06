聽新聞
0:00 / 0:00
美股全面收低台指期夜盤跌 法人：台股同步震盪
美股主要指數5日全面收低，道瓊工業指數下挫784.67點，那斯達克指數下跌58.49點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1%，台指期夜盤滑落378點，台股可能隨著持續震盪走勢。
美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭持續影響市場，美股5日全面收跌。道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%。標普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%。那斯達克指數下跌58.49點，跌幅0.26%。費城半導體指數下滑92.72點，跌幅1.17%。
國內外產業訊息方面，股王信驊2025年營收和獲利同創歷史新高，總營收新台幣90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。信驊自結2026年2月營收首度突破10億元關卡。
鴻海自結2月合併營收5958.13億元，較1月7300.39億元減少18.4%，仍較2025年同期5513.83億元成長8.06%，並創歷年同期新高。
光學鏡頭廠大立光2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；前2月累計營收年增4%，大立光表示，因3月工作天數增加，出貨動能會較2月好。
記憶體模組廠威剛去年營收及獲利同創歷史新高，每股純益23.18元，董事會決議每股配發17元現金股利。威剛自結2026年2月營收71.64億元，創下歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。