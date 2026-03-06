快訊

美股全面收低台指期夜盤跌　法人：台股同步震盪

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。(中央社)
台股示意圖。(中央社)

美股主要指數5日全面收低，道瓊工業指數下挫784.67點，那斯達克指數下跌58.49點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1%，台指期夜盤滑落378點，台股可能隨著持續震盪走勢。

美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭持續影響市場，美股5日全面收跌。道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%。標普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%。那斯達克指數下跌58.49點，跌幅0.26%。費城半導體指數下滑92.72點，跌幅1.17%。

國內外產業訊息方面，股王信驊2025年營收和獲利同創歷史新高，總營收新台幣90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。信驊自結2026年2月營收首度突破10億元關卡。

鴻海自結2月合併營收5958.13億元，較1月7300.39億元減少18.4%，仍較2025年同期5513.83億元成長8.06%，並創歷年同期新高。

光學鏡頭廠大立光2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；前2月累計營收年增4%，大立光表示，因3月工作天數增加，出貨動能會較2月好。

記憶體模組廠威剛去年營收及獲利同創歷史新高，每股純益23.18元，董事會決議每股配發17元現金股利。威剛自結2026年2月營收71.64億元，創下歷年同期新高。

ADR 鴻海 記憶體模組 台股

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

