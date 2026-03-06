美股全面收低台指期夜盤跌　法人：台股同步震盪

美股主要指數5日全面收低，道瓊工業指數下挫784.67點，那斯達克指數下跌58.49點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1%，台指期夜盤滑落378點，台股可能隨著持續震盪走勢。

美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭持續影響市場，美股5日全面收跌。道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%。標普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%。那斯達克指數下跌58.49點，跌幅0.26%。費城半導體指數下滑92.72點，跌幅1.17%。

國內外產業訊息方面，股王信驊2025年營收和獲利同創歷史新高，總營收新台幣90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。信驊自結2026年2月營收首度突破10億元關卡。

鴻海自結2月合併營收5958.13億元，較1月7300.39億元減少18.4%，仍較2025年同期5513.83億元成長8.06%，並創歷年同期新高。

光學鏡頭廠大立光2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；前2月累計營收年增4%，大立光表示，因3月工作天數增加，出貨動能會較2月好。

記憶體模組廠威剛去年營收及獲利同創歷史新高，每股純益23.18元，董事會決議每股配發17元現金股利。威剛自結2026年2月營收71.64億元，創下歷年同期新高。