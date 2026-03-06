台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電（2330）領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

金管會說，台股昨日漲幅2.57%，在亞股中，僅次南韓的10.77%，顯示單日反彈力道強勁；而市場風險指標，截至4日信用交易整戶擔保維持率為176.21%，仍高於追繳門檻水準；全市場借券賣出占成交值比率攀升到2.78%，較3日2.46%增加0.32個百分點，昨日台股反彈，市場料外資空方將有效收斂。

台股昨日在市場恐慌情緒暫時降溫下，指數跌深強彈，台積電扮演反攻總司令，盤中股價一度觸及1,960元，雖尾盤遭短線解套賣壓壓回，終場仍上漲35元，穩守1,900元大關；鴻海、聯發科、台達電及日月光投控等關鍵權值電子股，皆在力守月線或前波低點後展開強彈，「十大權值股滿堂紅」成為台股強彈的關鍵催化劑。

隨權值股集體止跌回穩，對市場軍心起到了定海神針的作用，激勵包括半導體、記憶體、高速傳輸等族群獲市場買盤大舉追捧，股價相對亮眼突出，帶動盤中指數一度狂飆1,490點，刷新史上盤中第二大漲點紀錄，顯示大盤經過大幅震盪後，多頭優勢依然存在。

三大法人昨日賣超458.02億元，為今年第八大賣超金額，並邁入連續第五個交易日賣超。

其中外資賣超514.95億元，仍處於連五賣節奏，累計賣超2,923.7億元；自營商賣超87.73億元，連六賣、累計賣超916.69億元；投信則買超144.67億元，攀史上第六大，連四買、累計買超334.75億元。八大公股行庫則買超80.14億元，持續護持台股。