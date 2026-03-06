聽新聞
0:00 / 0:00

四大題材股 防禦力強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（5）日報復性大漲844點，反攻行情中盤面族群百花齊放，最受矚目的莫過於跌深反彈的記憶體族群，在南亞科（2408）、旺宏華邦電等指標股領軍下，多檔相關概念股強勢攻上漲停，掃清連日來因國際局勢動盪蒙上的陰霾。

法人分析，記憶體族群經整理後基期偏低，在市場恐慌情緒稍稍緩解後，補漲力道強勁，成為昨日多頭領漲急先鋒。與此同時，AI相關供應鏈也展現極強韌性。儘管中東戰火延燒，但市場仍緊盯AI伺服器帶來的實質基本面利多。

如散熱概念股尼得科超眾強勢亮燈，奇鋐、志聖更在動盪中創下收盤歷史新高；法人分析，這顯示資金在反彈過程中，優先選擇具營運實績與技術門檻的液冷散熱及半導體設備族群，AI仍是支撐台股長線多頭核心靈魂。

另一方面，能源與避險題材熱度不減。由於伊朗封鎖荷莫茲海峽威脅未除，油價震盪推升油電燃氣類股表現，山隆及天然氣相關個股受惠油價波動持續走強，扮演盤面最佳防禦角色。

展望後市，法人建議，投資人應採取「防禦型進攻」策略。配置上遵循「避險為輔、績優為主」：短線可適度保留石油ETF與軍工股，用以對沖不可預測的地緣政治風險；中長線應趁震盪回檔之際，分批布局營運動能強勁的AI液冷供應鏈與即將迎來新品發表題材的蘋果供應鏈。

隨市場恐慌情緒逐步消化，基本面與產業新品題材終將重回盤面主旋律，當前分批入場低接，可望在日後指數重返多頭時享受報酬果實。

旺宏 南亞科 華邦電

延伸閱讀

大盤報復性反彈 記憶體、PCB兩大族群強勢表態！法人給1建議

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

外銷訂單連12紅大功臣！伺服器概念股走強 尼得科超眾漲停帶旺散熱

就市論勢／半導體先進製程 可低接

相關新聞

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

電子廠務、設備股 大反攻

台股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族群，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。