四大題材股 防禦力強

台股昨（5）日報復性大漲844點，反攻行情中盤面族群百花齊放，最受矚目的莫過於跌深反彈的記憶體族群，在南亞科（2408）、旺宏、華邦電等指標股領軍下，多檔相關概念股強勢攻上漲停，掃清連日來因國際局勢動盪蒙上的陰霾。

法人分析，記憶體族群經整理後基期偏低，在市場恐慌情緒稍稍緩解後，補漲力道強勁，成為昨日多頭領漲急先鋒。與此同時，AI相關供應鏈也展現極強韌性。儘管中東戰火延燒，但市場仍緊盯AI伺服器帶來的實質基本面利多。

如散熱概念股尼得科超眾強勢亮燈，奇鋐、志聖更在動盪中創下收盤歷史新高；法人分析，這顯示資金在反彈過程中，優先選擇具營運實績與技術門檻的液冷散熱及半導體設備族群，AI仍是支撐台股長線多頭核心靈魂。

另一方面，能源與避險題材熱度不減。由於伊朗封鎖荷莫茲海峽威脅未除，油價震盪推升油電燃氣類股表現，山隆及天然氣相關個股受惠油價波動持續走強，扮演盤面最佳防禦角色。

展望後市，法人建議，投資人應採取「防禦型進攻」策略。配置上遵循「避險為輔、績優為主」：短線可適度保留石油ETF與軍工股，用以對沖不可預測的地緣政治風險；中長線應趁震盪回檔之際，分批布局營運動能強勁的AI液冷供應鏈與即將迎來新品發表題材的蘋果供應鏈。

隨市場恐慌情緒逐步消化，基本面與產業新品題材終將重回盤面主旋律，當前分批入場低接，可望在日後指數重返多頭時享受報酬果實。