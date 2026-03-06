國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

觀察本周美伊開戰後四個交易日，八大公股行庫與投信買超前十大標的中，出現明顯的「英雄所見略同」。其中台積電（2330）、台達電等是兩大國家隊勢力一致看好的核心標的。

國家隊自美伊戰爭來狂買的前15大個股

法人分析，台積電作為「護國神山」，流動性最佳、法人持股比例高，成為外資提款首選，卻更是國家隊護盤重中之重。公股行庫近四日對台積電買超金額高達285億元。

市場分析，台積電股價在1,900元整數大關具備極強支撐，且AI長期需求未因短期戰火改變，國家隊此舉旨在穩定大盤信心。

除了龍頭股，國家隊也大量透過ETF進行「被動式護盤」。元大台灣50出現在公股買超清單第二名，顯示透過指數化投資工具，快速拉抬權值股走勢，以效率化達成穩盤目標。

在各自看好標的中，投信本次護盤展現精準的「選股策略」，買超名單高度集中在AI與高效能運算供應鏈，包括伺服器大廠緯穎、散熱龍頭奇鋐、具備折疊手機題材的富世達，皆是投信積極布局對象。

此外，即便近期光通訊族群股價震盪較大，投信仍敲進聯亞、光聖，顯示專業法人看好中長期矽光子技術與資料中心建設的剛性需求。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等指出，昨日台股雖上演報復性反彈，但外資連五賣趨勢尚未扭轉，顯示籌碼面仍處拉鋸戰。但在投信史詩級買超與公股行庫連買護航下，台股底部支撐已漸顯現。

操作上，建議追隨國家隊腳步，優先關注具備基本面支撐、且被內資法人鎖定的績優權值標的。