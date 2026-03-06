聽新聞
國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，「國家隊」護盤企圖心強烈，力抗外資提款賣壓。記者許正宏／攝影

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

觀察本周美伊開戰後四個交易日，八大公股行庫與投信買超前十大標的中，出現明顯的「英雄所見略同」。其中台積電（2330）、台達電等是兩大國家隊勢力一致看好的核心標的。

國家隊自美伊戰爭來狂買的前15大個股

法人分析，台積電作為「護國神山」，流動性最佳、法人持股比例高，成為外資提款首選，卻更是國家隊護盤重中之重。公股行庫近四日對台積電買超金額高達285億元。

市場分析，台積電股價在1,900元整數大關具備極強支撐，且AI長期需求未因短期戰火改變，國家隊此舉旨在穩定大盤信心。

除了龍頭股，國家隊也大量透過ETF進行「被動式護盤」。元大台灣50出現在公股買超清單第二名，顯示透過指數化投資工具，快速拉抬權值股走勢，以效率化達成穩盤目標。

在各自看好標的中，投信本次護盤展現精準的「選股策略」，買超名單高度集中在AI與高效能運算供應鏈，包括伺服器大廠緯穎、散熱龍頭奇鋐、具備折疊手機題材的富世達，皆是投信積極布局對象。

此外，即便近期光通訊族群股價震盪較大，投信仍敲進聯亞、光聖，顯示專業法人看好中長期矽光子技術與資料中心建設的剛性需求。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等指出，昨日台股雖上演報復性反彈，但外資連五賣趨勢尚未扭轉，顯示籌碼面仍處拉鋸戰。但在投信史詩級買超與公股行庫連買護航下，台股底部支撐已漸顯現。

操作上，建議追隨國家隊腳步，優先關注具備基本面支撐、且被內資法人鎖定的績優權值標的。

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

（經濟會員內容不上線） 中低價題材股 點火

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

電子廠務、設備股 大反攻

台股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族群，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

