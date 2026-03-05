川普AI新政要雲端大咖自蓋電廠 華城、東元和大同等重電廠迎大商機

川普拍板七大AI巨頭自建電廠新政，引爆美國AI電力基建大商機，業界預期，華城（1519）、東元（1504）、大同（2371）等台廠憑藉重電設備與微電網整合實力，將迎來新一波電力大單。

川普政府4日宣布，Google、微軟、Meta、甲骨文、與亞馬遜等科技巨頭，以及xAI、OpenAI等人工智慧（AI）大咖，七大科技巨擘均已承諾，將透過包括自建電廠等方式，投資能源基礎設施，以滿足AI資料中心所需電力。

七大科技巨擘將投資並建構自足電網的計畫，主要目的是抵消其電力需求增加所帶來的成本，同時確保新資料中心的建設能為各方帶來益處，而不是電價上漲。

法人分析，隨雲端巨擘由電力消費者轉向發電參與者，須負擔自建電廠及傳輸系統升級費用，對變壓器、配電盤及儲能系統需求倍增，台廠外銷動能已從供應電力公司，直接擴展至對接雲端大廠。

國內重電業者指出，北美AI資料中心陸續問世，對電力設備需求極大，目前電力設備仍供不應求，未來十年都會是相當熱絡的狀態。尤其在科技巨頭加入建設電廠、擴大購電的行動後，對重電等電力設備的需求將持續放大。

國內電力供應鏈方面，華城、士電（1503）近年積極布局北美市場，並逐步打入當地電力與能源基礎建設供應鏈，華城已經拿下不少美國電力公司訂單，亦成為第一家打入美國星門計畫的台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

東元在北美主攻電力與機電整合方案，其模組化資料中心（MDC）具備快速部署優勢，契合科技巨頭迅速落實用電自給的趨勢。東元近期已承攬美系CSP在東南亞約25億元的資料中心專案，證明電力整合實力獲頂尖客戶認可。

東元並透過與鴻海（2317）換股結盟強化北美滲透率，積極爭取電力轉換與一站式系統整合訂單。

大同則在變壓器領域報捷，透過與美國電力設備商GIS合作，成功切入北美AI資料中心供應鏈。

大同具備345kV級電力變壓器北美認證，展現搶占外銷市占率的競爭力。隨著科技巨頭須自建微電網以確保電力供應，大同能源管理系統（EMS）與變壓器進入密集交貨期，預計2026年起海外營收將隨訂單比重攀升而顯著成長。

業界指出，東元與大同具備MDC及高階變壓器認證優勢，已成為美方落實電力自給政策的關鍵後勤。儘管市場關注發電建設速度，但科技巨頭投入數十億美元建置專用電力已成定局。隨著白宮協議簽署完成，後續採購規模將成為台廠重電族群業績指標，訂單能見度直通2027年。

法人預估，隨著美國期中選舉臨近，川普政府將加速落實「電費負擔者保護承諾」，這將迫使雲端大廠在未來兩年內加速電力基建支出。對於已提前布局北美在地製造與認證的台廠而言，不僅能避開關稅風險，更能在這波去中心化電網的建置潮中，穩定獲取高毛利的基礎設施訂單。