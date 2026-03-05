快訊

不只看半導體？「璞玉指數」完備台灣經濟全景圖 提供多元參考依據

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
近期談及台股，市場關注焦點多集中於半導體與電子科技產業。然而，台灣經濟的發展基礎來自更為多元的產業結構。由臺灣指數公司編製的「臺灣璞玉指數」，以全體上市股票為母體，篩選302檔成分股，涵蓋31類產業，呈現台灣產業的多樣面貌。

指數成分股除約四成權重屬科技產業外，其餘含食品類、居家生活類、建材營造、航運類等與日常生活密切相關的產業。成分股所屬產業相對分散，多以穩健經營與穩定配息為特色，反映台灣經濟長期累積的基礎實力，有助呈現多元的產業結構樣貌，展現台灣產業持續發展的能量。

指數編製特色聚焦篩選璞玉類股

在編製方式上，「臺灣璞玉指數」主要以獲利與配息穩定度作為篩選條件，並納入交易活絡度指標，篩選尚未被發覺蘊藏價值之股票組合。指數會定期進行成分股檢視與調整，因為權重分布相對分散，所以個別公司或單一產業波動對整體指數影響較小。

就產業結構而言，璞玉指數成分股廣布31類上市產業，以臺灣指數公司（TIP）分析之結構對照，璞玉指數電子科技產業權重約41.3%（加權指數約76.3%），非電子科技產業權重約51.9%（加權指數約14.3%），金融業權重約6.8%（加權指數約9.4%），單一族群對指數波動的影響有限，可在震盪期間提升韌性。

市場震盪期間展現相對抗跌表現

依TIP對「臺灣璞玉指數」之回溯研究指出，璞玉指數在市場修正或震盪階段具較佳抗跌特性，於基準指數呈負報酬期間之相對勝率更為提升，並展現下檔保護與防禦能力。以近期盤勢觀察，自2月26日至昨日（3月4日），臺灣璞玉指數之漲跌幅為【-5.18%】，相較同期發行量加權股價指數【-7.30%】，整體表現不遜色，其中航運類、生技醫療類、食品類、建材營造類、金融保險類等多檔成分股表現逆勢走強或相對抗跌，提供穩健支撐，達到風險分散的效果。

證交所透過「臺灣璞玉指數」，市場可從不同面向觀察台灣企業的營運表現與產業發展趨勢，提供投資人更多元的市場參考依據。

建材營造類 指數 台股

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

川普AI新政要雲端大咖自蓋電廠 華城、東元和大同等重電廠迎大商機

川普拍板七大AI巨頭自建電廠新政，引爆美國AI電力基建大商機，業界預期，華城（1519）、東元（1504）、大同（2371）等台廠憑藉重電設備與微電網整合實力，將迎來新一波電力大單。

