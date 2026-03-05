快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：輝達Vera Rubin將全面採用液冷設計 按讚二台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。圖／路透社
摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。圖／路透社

摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。在台廠中，大摩對於奇鋐（3017）及富世達（6805）重申「優於大盤」的評級。

大摩指出，Vera Rubin伺服器機櫃由於採用無風扇設計，單一托盤（Tray）的整體價值可望提升，主要來自新增的快接頭等用量增加等，帶動每座機櫃的整體散熱價值將達48,060美元。

大摩表示，未來兩周，相關廠商將發布第4季財報及舉行法說。對於2026年展望及下一代繪圖處理器（GPU）/人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）平台的液冷設計變更的看法，將成為股價的主要催化劑。

大摩認為，相關族群第4季財報可望有強勁表現，主要受惠於液冷貢獻提升與規模擴大。今年第1季的成長動能應會持續，主要是因為GB200/300伺服器機櫃出貨量增加。

雖然市場仍關切主要GPU客戶標準化冷板模組設計的影響，但大摩認為有些過度反應。大摩認為，新的機會將來自AI ASIC相關專案，以及即將推出新GPU平台中內容價值的提升。

在個股方面，大摩指出，奇鋐及富世達去年第4季獲利都可望創新高，今年第1季的營收也都可望優於季節性水準，預估都將受惠於AI GPU與ASIC伺服器與機櫃專案的整體可服務市場（TAM）持續擴大，而且產品組合也改善。至於雙鴻（3324）及建準（2421），大摩則都給予「中立」評級。

富世達 奇鋐 大摩 輝達

延伸閱讀

外銷訂單連12紅大功臣！伺服器概念股走強 尼得科超眾漲停帶旺散熱

摩根士丹利傳要全球裁員3% 約2,500人

大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

天品財報／去年全年EPS 0.31元 AI伺服器清洗動能熱轉、產能供不應求

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

大摩：輝達Vera Rubin將全面採用液冷設計 按讚二台廠

摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。在台廠中，大摩對於奇鋐（3017）及富世達（6805）重申「優於大盤」的評級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。