大摩：輝達Vera Rubin將全面採用液冷設計 按讚二台廠

摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。在台廠中，大摩對於奇鋐（3017）及富世達（6805）重申「優於大盤」的評級。

大摩指出，Vera Rubin伺服器機櫃由於採用無風扇設計，單一托盤（Tray）的整體價值可望提升，主要來自新增的快接頭等用量增加等，帶動每座機櫃的整體散熱價值將達48,060美元。

大摩表示，未來兩周，相關廠商將發布第4季財報及舉行法說。對於2026年展望及下一代繪圖處理器（GPU）/人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）平台的液冷設計變更的看法，將成為股價的主要催化劑。

大摩認為，相關族群第4季財報可望有強勁表現，主要受惠於液冷貢獻提升與規模擴大。今年第1季的成長動能應會持續，主要是因為GB200/300伺服器機櫃出貨量增加。

雖然市場仍關切主要GPU客戶標準化冷板模組設計的影響，但大摩認為有些過度反應。大摩認為，新的機會將來自AI ASIC相關專案，以及即將推出新GPU平台中內容價值的提升。

在個股方面，大摩指出，奇鋐及富世達去年第4季獲利都可望創新高，今年第1季的營收也都可望優於季節性水準，預估都將受惠於AI GPU與ASIC伺服器與機櫃專案的整體可服務市場（TAM）持續擴大，而且產品組合也改善。至於雙鴻（3324）及建準（2421），大摩則都給予「中立」評級。