聽新聞
0:00 / 0:00
記憶體、PCB 可價差操作
台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。
川普稱美國將為航行荷莫茲海峽船隻提供風險擔保、伊朗傳出有意和談，加上ADP公布企業聘雇人數優於預期，美股四大指數同步收高，帶動台股昨日開高走高收十字線，收復月線關卡。
盤面題材股輪流點火，其中基本面無虞的記憶體、PCB族群短線拉回後重獲買盤青睞，包括南亞科、鈺創、旺宏、威剛、至上、宇瞻、華邦電、台光電、德宏、泰鼎-KY、欣興、聯茂、健鼎、富喬等強勢指標，昨日大漲達4.3%至10.0%間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。