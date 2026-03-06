就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

盤勢分析

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

後續觀察重點仍在於中東戰事規模是否進一步擴大、持續時間長短，是影響股市關鍵。

台股方面，受惠AI強勁需求，台灣主計處將2026年經濟成長率從3.54%大幅上修至7.71%，出口成長從6.32%跳升至22.22%。外資也同步將台灣成長預期從2-4%上調至4-8%區間。

歷史經驗顯示，近年歷經俄烏戰爭、以哈衝突，台股多在事件發生後逐步消化利空，中長線回歸基本面。

投資建議

美伊衝突短線帶來市場波動，但後續關鍵觀察點在戰事是否擴大並引發新一波能源危機。回歸基本面，主要CSP今年度資本支出仍超預期增加，持續看好AI硬體供應鏈相關族群，遇拉回可擇優分批布局。