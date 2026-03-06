聽新聞
就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

經濟日報／ 統一投信台股研究團隊

盤勢分析

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

後續觀察重點仍在於中東戰事規模是否進一步擴大、持續時間長短，是影響股市關鍵。

台股方面，受惠AI強勁需求，台灣主計處將2026年經濟成長率從3.54%大幅上修至7.71%，出口成長從6.32%跳升至22.22%。外資也同步將台灣成長預期從2-4%上調至4-8%區間。

歷史經驗顯示，近年歷經俄烏戰爭、以哈衝突，台股多在事件發生後逐步消化利空，中長線回歸基本面。

投資建議

　

美伊衝突短線帶來市場波動，但後續關鍵觀察點在戰事是否擴大並引發新一波能源危機。回歸基本面，主要CSP今年度資本支出仍超預期增加，持續看好AI硬體供應鏈相關族群，遇拉回可擇優分批布局。

資本支出 美國 供應鏈

地緣風險下的台股3月攻防 AI三族群仍為資金重心

亞股受戰火波及重挫 台股大長黑失守月線…證交所喊話了

台股 ETF 全盤皆墨 海外 ETF 逆勢抗跌

美股 ETF 迎修復行情 中長期仍將回歸基本面 法人：可逢低承接

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

電子廠務、設備股 大反攻

台股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族群，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

