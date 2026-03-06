聽新聞
雙高族受青睞 盤面亮點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

根據CMoney統計，昨日創新高且獲三大法人近五日大力買超相挺的，有散熱模組龍頭奇鋐、全球連接線束解決方案領導廠貿聯-KY、印刷電路板製程設備志聖、光學檢測設備供應商牧德、半導體通路商文曄等。

至於三大法人近五日買超相挺的2月營收創新高股，有DRAM廠南亞科、台積電先進製程供應鏈新應材、全球伺服器管理晶片龍頭信驊、IC測試載板雍智科技、主機板廠與DRAM通路商青雲等。在營收繳出亮眼成績單加持下，南亞科、新應材、信驊、雍智科技及青雲昨日全數收漲停價。

相關新聞

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

電子廠務、設備股 大反攻

台股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族群，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

