雙高族受青睞 盤面亮點
台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。
根據CMoney統計，昨日創新高且獲三大法人近五日大力買超相挺的，有散熱模組龍頭奇鋐、全球連接線束解決方案領導廠貿聯-KY、印刷電路板製程設備志聖、光學檢測設備供應商牧德、半導體通路商文曄等。
至於三大法人近五日買超相挺的2月營收創新高股，有DRAM廠南亞科、台積電先進製程供應鏈新應材、全球伺服器管理晶片龍頭信驊、IC測試載板雍智科技、主機板廠與DRAM通路商青雲等。在營收繳出亮眼成績單加持下，南亞科、新應材、信驊、雍智科技及青雲昨日全數收漲停價。
