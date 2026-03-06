聽新聞
電子廠務、設備股 大反攻

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（5）日隨國際股市同步反彈，重登月線關卡，盤面題材股各自發揮，漢唐（2404）、帆宣等廠務與設備族群，拜晶圓代工、封測廠加速擴產，未來營運爆發力具想像空間，吸引買盤積極搶進，股價強勢反彈。

就產業趨勢看，法人分析，台積電先前除上修2026年資本支出達520至560億美元，超越原先樂觀版本預期，更釋出未來三年資本支出量體將遠高於過去三年，有助拓寬相關廠商未來幾年訂單能見度，為中長期營運打下一劑強心針。

隨人工智慧（AI）強勁投資動能及外溢效應，全球多家記憶體、封測、資料中心及印刷電路板（PCB）廠大舉擴產，法人認為，雖然相較晶圓代工先進製程，單廠量體相對浮動，但整體案量大幅擴張，預料仍將挹注廠務族群可觀成長動能。

法人表示，相關廠商為儘速滿足供需缺口或爭取市占，建廠時程持續加速，皆有助廠務業者打造穩固營收根基。

昨日盤面廠務概念股表現相當整齊，強勢指標漢唐股價攻頂收1,100元，收復5日線，技術線型維持多頭排列，蓄勢挑戰1,245元前高，兆聯實業、帆宣、聖暉*、亞翔、洋基工程等，同步大漲5.5%至9.9%不等，並見到法人買盤挹注。

受惠GPU、TPU等AI加速器需求持續熱絡，台積電積極擴充CoWoS先進封裝產能，法人評估，待嘉義AP7、台南AP8等新設施達全面運作成熟階段，預估至2027年底CoWoS總產能將由2026年底的14萬片，進一步提升至17萬片，相關設備供應鏈營運可望跟著水漲船高。

均華隨封裝客戶建置CoW產能、Die Bonder設備平均單價較Sorter高，及下半年出機量明顯提升，法人看好今、明年獲利成長動能，近日調高目標價，昨日漲停收815元，重新站回短期均線，帶動志聖、萬潤、鴻勁、牧德、弘塑等設備股強強滾。

帆宣 漢唐 資本支出

台積領軍！台股報復性反彈 恐慌情緒降溫

市場傳出伊朗透過管道與美國討論談判的可能性，激勵美股四大指數止跌回升，連動昨（5）日台股上演報復性反彈戲碼，指數開高收高，在台積電領軍前十大權值股的帶動下，終場大漲844點，收33,672.94點，創史上收盤第五大漲點紀錄，更成功收復月線失土，成交值則萎縮至7,935億元、近八日最低。

國家隊護盤台股四天砸千億 台積、台達電躍加碼核心標的

美伊衝突升溫，台股劇烈震盪，市場恐慌情緒擴散，「國家隊」護盤企圖心強烈，展現捍衛月線堅定決心。據統計，投信昨（5）日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓。

就市論勢／AI 硬體供應鏈 看俏

美東時間2月28日美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼身亡，短線伊朗陷入權力空窗。回顧歷史，俄烏戰爭開戰初期股市反應劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。

記憶體、PCB 可價差操作

台股昨（5）日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

雙高族受青睞 盤面亮點

台股昨（5）日反彈844點，史上第五大漲點，收在33,672點，收復月線，其中，三大法人近來買盤聚焦收盤股價創新高及2月營收創新高兩大亮點，相關如奇鋐（3017）、貿聯-KY、南亞科等。

