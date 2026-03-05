快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

大盤報復性反彈 記憶體、PCB 兩大族群強勢表態

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股5日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電（2383）等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。

川普稱美國將為航行荷莫茲海峽船隻提供風險擔保、伊朗傳出有意和談，國際油價漲勢稍歇，加上ADP公布企業聘雇人數優於預期，美股四大指數同步收高，帶動台股5日開高走高收十字線，收復月線關卡。

盤面題材股輪流點火，其中，基本面無虞的記憶體、PCB族群短線拉回後重獲買盤青睞，包括南亞科、鈺創（5351）、旺宏（2337）、威剛（3260）、至上（8112）、宇瞻（8271）、華邦電（2344）、台光電、德宏（5475）、泰鼎-KY（4927）、欣興（3037）、聯茂（6213）、健鼎（3044）、富喬（1815）等強勢指標，5日大漲達4.3%至10.0%間。

受惠人工智慧（AI）相關需求強勁，記憶體產業由循環性轉為結構性供不應求，基本面前景仍佳，隨美光（Micron）、三星、SK海力士等股價反彈，近日回測季線的南亞科5日跳空漲停收257.5元，旺宏、鈺創等兩檔同步亮燈。

PCB族群拜AI伺服器及高階電子產品需求殷切，及規格不斷提升，法人持續上修財測，相關個股以輪動方式震盪向上，台光電5日股價強彈7.9%收2,365元，站回短期均線，遭關緊閉的欣興漲7.9%收450元，守穩10日線關卡。

短期均線 族群 旺宏

延伸閱讀

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股回神、記憶體族群點火！台積電撐盤 南亞科、旺宏跳空漲停

（經濟會員內容不上線） 帶量走揚股 聚焦

（經濟會員內容不上線） 中低價題材股 點火

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

華星光財報／去年全年 EPS 5.43元 營收、獲利同步創新高

華星光（4979）於5日公告去年財報，營收、獲利同步創下歷史新高。2025年合併營收達43.8億元，年增27%；稅後純益7.6億元，年增43.3%；每股盈餘（EPS）為5.43元。由於產品規格升級以及營收規模擴大，公司獲利成長幅度更加顯著。公司決議配發2.18元現金股利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。