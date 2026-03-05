聽新聞
0:00 / 0:00
大盤報復性反彈 記憶體、PCB 兩大族群強勢表態
台股5日在市場賣壓宣洩後，展開報復性反彈，盤面具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）族群強強滾，南亞科（2408）、台光電（2383）等指標股積極表態，法人預期後市仍具輪漲空間，建議可酌量短打價差操作。
川普稱美國將為航行荷莫茲海峽船隻提供風險擔保、伊朗傳出有意和談，國際油價漲勢稍歇，加上ADP公布企業聘雇人數優於預期，美股四大指數同步收高，帶動台股5日開高走高收十字線，收復月線關卡。
盤面題材股輪流點火，其中，基本面無虞的記憶體、PCB族群短線拉回後重獲買盤青睞，包括南亞科、鈺創（5351）、旺宏（2337）、威剛（3260）、至上（8112）、宇瞻（8271）、華邦電（2344）、台光電、德宏（5475）、泰鼎-KY（4927）、欣興（3037）、聯茂（6213）、健鼎（3044）、富喬（1815）等強勢指標，5日大漲達4.3%至10.0%間。
受惠人工智慧（AI）相關需求強勁，記憶體產業由循環性轉為結構性供不應求，基本面前景仍佳，隨美光（Micron）、三星、SK海力士等股價反彈，近日回測季線的南亞科5日跳空漲停收257.5元，旺宏、鈺創等兩檔同步亮燈。
PCB族群拜AI伺服器及高階電子產品需求殷切，及規格不斷提升，法人持續上修財測，相關個股以輪動方式震盪向上，台光電5日股價強彈7.9%收2,365元，站回短期均線，遭關緊閉的欣興漲7.9%收450元，守穩10日線關卡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。