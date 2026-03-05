快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

台灣資本市場展現強勁成長動能，台股大盤指數在2月底站上35,000點新高，總市值突破3.7兆美元，躍升為全球第七大股票市場，市場規模與流動性持續提升。外資持股比重提升至47%以上，美國為最主要外資來源國之一，顯示國際資金對臺灣資本市場之高度重視與長期信心。

回顧2025年證交所亮點業務，為配合政府推動亞洲資產管理中心（AAMC）政策，已成立專責推動辦公室，積極對接國際資產管理機構與市場參與者；推動亞洲創新籌資平臺，致力推動具成長潛力的創新企業及國際企業來台掛牌；同時持續擴充ETF與多元資產商品布局，推出主動式與被動式多資產ETF，整體ETF資產規模創下歷史新高，穩居亞太地區領先的市場地位。

面對全球交易所競逐國際資本與商品創新趨勢，證交所持續以「打國際盃」為核心戰略。這次再訪美國，將拜會紐約證券交易所（NYSE）及那斯達克交易所（NASDAQ），就市場制度、創新商品設計與跨境合作模式進行深入交流；對接當地重要機構投資人展開深度對話，強化國際法人對臺股的投資信心；並安排與指數公司、資產管理公司會談，探討指數授權、跨境商品發展等合作機會，期能推動台美市場間更多雙向商品布局與資金互通。

為吸引更多優質且具創新性的國際企業來台上市，證交所繼2025年9月後再次前往美國招商，將於3月14日參與國發會SIT矽谷辦公室主辦德「2026 Taiwan Demo Day 春季場」，並拜訪多家當地創投業者、上市公司轉投資與新創企業，產業涵蓋高效能運算（HPC）、半導體與AI機器人等，除響應政府「AI新十大建設政策」，並配合推動「亞洲創新籌資平臺」，打造台灣成為亞洲的那斯達克，期能透過積極接觸，使其了解台灣資本市場優勢以提升來台上市意願。

林修銘表示，「台灣高度重視與美國市場及國際資產管理機構的合作關係。今年再度率團赴美，除深化既有交流成果外，更將持續積極推動企業來台上市與跨境商品實質合作，讓台灣市場與國際資本市場連結更緊密，為邁向亞洲資產管理中心奠定更堅實基礎」。

金融中心 資本市場 美國

延伸閱讀

星展銀攜手Apollo 推出首檔獨家私募債權基金

護盤起手式…證交所喊話：國際地緣政治風險升溫 台股基本面穩健具韌性

發展創新+金融安全 期交所穩健前行

中信銀行 引進私募次級市場基金

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

大摩：輝達Vera Rubin將全面採用液冷設計 按讚二台廠

摩根士丹利證券（大摩）在新釋出的「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器機櫃將全面導入液冷系統。在台廠中，大摩對於奇鋐（3017）及富世達（6805）重申「優於大盤」的評級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。