外資賣超514億元！這十檔被賣最多 卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

台股5日以33,620.74點開出，一度衝達34,319.68點，大漲1,490.8點，終場收在33,672.94點，終止連三跌；櫃買指數則以304.21點收盤，上漲10.41點，漲幅3.54%。

台股在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律，不過，三大法人仍賣超456.66億元，僅投信買超146.03億元，連4個交易日累計買超336.11億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超514.95億元，連5天已賣超2,923.71億元；自營商賣超（合計）87.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超44.85億元、自營商（避險）賣超42.9億元，連6天已合計賣超916.7億元。

統計外資買賣超個股發現，買超前十名中，聯電高居外資買超冠軍，另外，元晶（6443）、宏碁（2353）、緯創（3231）、華新（1605）及長榮（2603）也都是外資買超個股；但賣超第一名則是群創（3481），其次則是賣超元大台灣50（0050），單日賣超76,899張。

權王台積電（2330）早盤以1,940元開出，上漲75元，收復5日線，股價一度衝高到1,960元，大漲95元，為歷史盤中上漲金額第二大，市值也回到50.82兆元，不過終場則是收在1,900元，上漲35元，漲幅1.88%，外資賣超9,756張，連六賣，統計近10個交易日外資合計賣超台積電10萬3,152張。

外資買超前十名。資料來源：證交所