誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

從成交值觀察，台積電（2330）以922.7億元穩居第一。早盤跳空開高75元至1,940元，盤中最高1,960元、最低1,895元，終場上漲35元，守住1,900元整數關卡，但成交量降至48,049張，顯示追價力道相對克制。記憶體族群則受報價回升激勵轉強，華邦電（2344）、力積電（6770）成交值分別達185億元與138億元，分列第4與第9名。

值得留意的是，兼具低軌衛星與PCB題材的華通成交量放大至12.6萬張，成交值達270.84億元、躍居第二大。不過股價衝上228.5元後遭逢賣壓，終場翻黑跌2.84%、收205元當日最低，震幅達11.14%。外資單日賣超28,919張，三大法人合計賣超逾3萬張，籌碼轉趨偏空。

矽光子概念股亦呈現高檔震盪。聯鈞成交量倍增至57,685張，成交值173.71億元、列第六大，惟股價攻高至316.5元後回落，終場跌4.65%、收287元，震幅14.62%，外資與自營商同步賣超。光聖亦出現量增價跌，盤中觸及2,220元後賣壓湧現，終場跌5.48%至1,985元，失守2,000元與短期均線，成交值135.68億元，列第十大，三大法人聯手調節692張。

整體而言，雖指數強彈、AI與記憶體題材回溫，但部分熱門族群出現高檔換手與法人調節跡象，顯示資金在大漲後轉趨審慎，後續能否延續多頭攻勢，仍須觀察量能與法人動向變化。

成交量前十名。資料來源／玩股網