快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。台股示意圖。記者許正宏／攝影

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

從成交值觀察，台積電（2330）以922.7億元穩居第一。早盤跳空開高75元至1,940元，盤中最高1,960元、最低1,895元，終場上漲35元，守住1,900元整數關卡，但成交量降至48,049張，顯示追價力道相對克制。記憶體族群則受報價回升激勵轉強，華邦電（2344）、力積電（6770）成交值分別達185億元與138億元，分列第4與第9名。

值得留意的是，兼具低軌衛星與PCB題材的華通成交量放大至12.6萬張，成交值達270.84億元、躍居第二大。不過股價衝上228.5元後遭逢賣壓，終場翻黑跌2.84%、收205元當日最低，震幅達11.14%。外資單日賣超28,919張，三大法人合計賣超逾3萬張，籌碼轉趨偏空。

矽光子概念股亦呈現高檔震盪。聯鈞成交量倍增至57,685張，成交值173.71億元、列第六大，惟股價攻高至316.5元後回落，終場跌4.65%、收287元，震幅14.62%，外資與自營商同步賣超。光聖亦出現量增價跌，盤中觸及2,220元後賣壓湧現，終場跌5.48%至1,985元，失守2,000元與短期均線，成交值135.68億元，列第十大，三大法人聯手調節692張。

整體而言，雖指數強彈、AI與記憶體題材回溫，但部分熱門族群出現高檔換手與法人調節跡象，顯示資金在大漲後轉趨審慎，後續能否延續多頭攻勢，仍須觀察量能與法人動向變化。

成交量前十名。資料來源／玩股網
成交量前十名。資料來源／玩股網

成交值前十名。資料來源／玩股網
成交值前十名。資料來源／玩股網

華通 聯鈞 台積電 三大法人 記憶體族群

延伸閱讀

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

油價續強衝擊亞洲 半導體周期強勢支撐亞股布局

中東局勢升級使油價繼續攀升，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲因高度依賴能源進口與貿易開放，被視為全球最容易受到油價持續上漲衝擊的區域，若地緣政治干擾波灣原油出口，將對亞洲整體經濟前景造成實質影響。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素其實仍在於半導體景氣的發展。隨著AI資本支出持續推動需求，預期半導體景氣循環仍將維持強勁，可望部分抵銷高油價的負面效應。此外，若高油價對亞洲成長造成潛在壓力，決策者料將傾向採取貨幣寬鬆與擴大財政支出來支撐經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。