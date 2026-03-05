快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

針對今年展望，貿聯董事長梁華哲之前表示，目前看AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，希望能維持去年的成長幅度。

受惠AI基礎建設加速推進，貿聯截至2025年第3季，HPC加上半導體部門合計占整體營收比重突破51%，是市場上少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商。

針對資料中心從ORV3的50V架構邁向800V HVDC（高壓直流）的趨勢，貿聯總經理鄧劍華說，已提前投入開發，布局未來五到10年的高功率密度與高能效關鍵技術。為因應HPC需求，貿聯宣布將在馬來西亞柔佛開設新廠，專門生產電力（Power）相關產品，確保在下一世代的算力競賽中保持領先地位。

在矽光子與共封裝光學（CPO）方面，鄧劍華說，已於1月完成收購中國大陸深圳的新富聲光電，強化矽光子與共封裝光學技術，加速下一世代光學互連布局，之後也將把該技術移轉至台南廠。

鄧劍華認為，短期內光不可能完全取代銅線，在機櫃內鄰近距離的傳輸還是要用銅，預期未來一部分一定會往光走，但銅不會被取代而是並行，貿聯已經在做下面兩個世代的產品，只要未來Poewr規格持續往上，將對該公司產生更多貢獻。

目前貿聯在北美、歐洲以及亞洲，擁有40座工廠，並持續擴大東南亞及北美布局，今年將在越南設立新廠，用於生產AEC線材，以支撐客戶的在地化需求與供應鏈韌性；並將在美國德州El Paso開設矽膠線纜的產線，由於矽膠線纜耐高溫高壓且重量較輕，將可用在資料中心的電源線，也具有更好的防火性。

基礎建設 營收 布局

延伸閱讀

外資調升貿聯目標 重申台達電、研華及川湖正向

倍利科2026年營收拚新高

聯嘉營收／2月6.06億元、年增31%創新高 AI智慧城市訂單助攻營運轉盈

葡萄王財報／去年全年EPS 8.22元、將配息6元 前二月營收年增6.75%

相關新聞

誰在趁反彈提款？成交值前十大榜單「這3檔」衝高收黑 震幅逾10%

台股5日隨亞股強勢反彈，在權王與股王領軍下終場大漲844點、收33,672點，成交值7,603.86億元。不過三大法人仍賣超456.66億元，顯示指數強彈之際，市場籌碼結構仍偏保守。觀察成交值與成交量前十大個股多數收紅，但光聖（6442）、聯鈞（3450）、華通（2313）等指標股卻出現「開高走低」，單日震幅均逾10%，與大盤走勢形成強烈對比；此外，在指數飆升下，元大台灣50反1（00632R）同步回落2.41%。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

油價續強衝擊亞洲 半導體周期強勢支撐亞股布局

中東局勢升級使油價繼續攀升，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲因高度依賴能源進口與貿易開放，被視為全球最容易受到油價持續上漲衝擊的區域，若地緣政治干擾波灣原油出口，將對亞洲整體經濟前景造成實質影響。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素其實仍在於半導體景氣的發展。隨著AI資本支出持續推動需求，預期半導體景氣循環仍將維持強勁，可望部分抵銷高油價的負面效應。此外，若高油價對亞洲成長造成潛在壓力，決策者料將傾向採取貨幣寬鬆與擴大財政支出來支撐經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。