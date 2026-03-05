綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

董事會亦宣布，由林雪慧回任綠界科技董事長。綠界科技表示，此次人事布局象徵綠界啟動新一階段策略發展，並同步增設投資事業單位，來強化策略投資與產業合作布局。

林雪慧過去任內曾帶領綠界科技創下營收與市占率高峰，成功整合金流、物流與電子發票服務，建立完整的數位商務服務體系，奠定公司在第三方支付市場的重要地位，並走出一段曾獲資本市場高度評價的成長軌跡。

面對近年詐騙案件增加，綠界科技表示，第三方支付平台除了提供交易服務，也肩負維護市場信任機制的角色。預計於第1季推出「安心收付」機制，透過異常行為偵測及身分驗證流程，降低假賣家與詐騙金流風險，提升平台交易安全與買賣雙方之權益保障。

在數位服務方面，綠界科技今年推出新戶限時免年費方案，提供「電子發票免費20,000張」服務，協助中小企業降低導入電子發票系統的門檻與成本。公司亦將與母公司歐買尬（3687）深化合作，導入AI工具協助商家提升營運管理效率，推動智慧化商務應用。

此外，綠界科技將布局具成長潛力且具策略綜效的新創團隊，透過資本與技術資源整合，協助被投資企業拓展市場，並深化與商家及平台業者的策略合作，持續擴大數位商務生態系版圖。綠界科技指出，未來將聚焦支付、電商與SaaS等相關領域，透過投資與產業合作雙軌並進，打造以支付為核心的產業生態系。

展望未來，綠界科技表示將持續強化資安防護與風險控管能力，並透過AI技術提升商家服務效率，打造安全且智慧化的支付環境。同時將以「支付基礎建設平台化」為核心推動發展策略，包括強化交易監測與打詐能力、推動電子發票普及以提升交易量與手續費收入，並結合投資布局擴大產業鏈合作，逐步由支付服務商轉型為金融科技平台，提升營運可見度與長期成長動能。