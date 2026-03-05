快訊

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元。台股示意圖。圖／中央社
台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元。台股示意圖。圖／中央社

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超514.95億元，連5天已賣超2,923.71億元；投信續買超146.03億元；自營商賣超（合計）87.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超44.85億元、自營商（避險）賣超42.9億元，連6天已合計賣超916.7億元。

台股早盤開高791.86點、報33,620.74點，盤中一度勁揚1,490.8點、至34,319.68點，尾盤雖漲幅收斂，終場仍上漲844.06點。集中與櫃買市場合計上漲家數達1,660家、下跌271家，漲停50家、跌停僅7家，呈現與前一交易日明顯翻轉的多頭格局。

盤面上，權值股穩盤功不可沒。台積電（2330）早盤跳空開高75元、至1,940元，盤中最高觸及1,960元、最低1,895元，終場上漲35元，成功守住1,900元整數關卡，為大盤穩住軍心。股王信驊（5274）更氣勢如虹，開高站上9,500元後直攻漲停，終場以9,520元作收，成為高價股人氣指標。

資金聚焦AI與半導體設備鏈。漢唐（2404）攻上漲停至1,100元，帶動設備族群氣勢；散熱指標尼得科超眾（6230）同步鎖漲停，呼應AI伺服器高功率需求升溫。記憶體族群亦強勢回歸，南亞科技（2408）亮燈漲停，成交值逾50億元，躍居市場交投焦點。

整體觀察，本波漲停股集中於AI供應鏈、設備與記憶體族群，顯示資金主軸仍緊扣高效能運算與AI成長題材。隨權值股穩住關鍵價位、人氣指標股帶頭衝鋒，市場信心快速修復，惟中東戰事詭譎多變，台股技術指標包括日KD、RSI目前還為是一個偏向弱勢的修正格局，扭轉5日均線反壓前，恐維持整理格局，應關注地緣政治的發展。

三大法人 台股 記憶體族群 自營商

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？ 企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會

台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

