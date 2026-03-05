外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超514.95億元，連5天已賣超2,923.71億元；投信續買超146.03億元；自營商賣超（合計）87.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超44.85億元、自營商（避險）賣超42.9億元，連6天已合計賣超916.7億元。

台股早盤開高791.86點、報33,620.74點，盤中一度勁揚1,490.8點、至34,319.68點，尾盤雖漲幅收斂，終場仍上漲844.06點。集中與櫃買市場合計上漲家數達1,660家、下跌271家，漲停50家、跌停僅7家，呈現與前一交易日明顯翻轉的多頭格局。

盤面上，權值股穩盤功不可沒。台積電（2330）早盤跳空開高75元、至1,940元，盤中最高觸及1,960元、最低1,895元，終場上漲35元，成功守住1,900元整數關卡，為大盤穩住軍心。股王信驊（5274）更氣勢如虹，開高站上9,500元後直攻漲停，終場以9,520元作收，成為高價股人氣指標。

資金聚焦AI與半導體設備鏈。漢唐（2404）攻上漲停至1,100元，帶動設備族群氣勢；散熱指標尼得科超眾（6230）同步鎖漲停，呼應AI伺服器高功率需求升溫。記憶體族群亦強勢回歸，南亞科技（2408）亮燈漲停，成交值逾50億元，躍居市場交投焦點。

整體觀察，本波漲停股集中於AI供應鏈、設備與記憶體族群，顯示資金主軸仍緊扣高效能運算與AI成長題材。隨權值股穩住關鍵價位、人氣指標股帶頭衝鋒，市場信心快速修復，惟中東戰事詭譎多變，台股技術指標包括日KD、RSI目前還為是一個偏向弱勢的修正格局，扭轉5日均線反壓前，恐維持整理格局，應關注地緣政治的發展。