外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股5日以33,620.74點開出，一度衝達34,319.68點，大漲1,490.8點，終場收在33,672.94點，終止連三跌；櫃買指數則以304.21點收盤，上漲10.41點，漲幅3.54%；CPO族群一開盤時表現搶眼，但多檔股價開高後走低，終場收黑，不過也有持續強漲的個股，走勢出現分歧。

在高價千金股中，智邦（2345）盤中一度亮燈衝上漲停1,435元，終場收在1,420元，上漲115元，漲幅8.81%；聯亞（3081）開高後衝上漲停1,525元，但在創新高後翻黑，終場收1,365元，下跌25元，跌幅1.8%；光聖（6442）以2,220元開高，盤中翻黑，終場收在1,985元，下跌115元，跌幅5.48%，2,000元關卡價失守。

另外，全新（2455）以232元開高，一度拉升至239.5元，但盤中一度下至跌停204元，終場收218元，下跌8.5元，跌幅3.75%；華星光（4979）以438元開高後一度拉升至446元，盤中翻黑一度下挫至跌停377元，終場收400元，下跌18.5元，跌幅4.42%；聯鈞（3450）同樣是開高走低翻黑收在287元，下跌14元，跌幅4.65%；波若威（3163）也是開高走低翻黑，收718元，下跌3元，跌幅0.42%。

不過，明泰（3380）開高後衝上漲停35.4元鎖死到收盤；上詮（3363）開高走高一度衝達漲停614元，終場收613元，上漲54元，漲幅9.66%。

統一投顧董事長黎方國表示，CPO可說是今年來最強的族群，盤中多檔個股出現漲多拉回，但在台股多頭趨勢下，拉回就是買點，預期這次拉回將呈現區間盤堅整理走勢，可以買黑賣紅來操作，包括CPO、AI、記憶體、軍工、低軌衛星等都可以留意。

美系外資最新報告認為，今年將是共同封裝光學（CPO）發展元年，點名看好6檔台股，其中，上詮目標價從415元大幅上調到708元；美系外資表示，CPO Rubin Ultra機櫃2027年的出貨量為5,000台，2028年為2.8萬台，其中上詮的市占率約4成。因此，輝達（NVIDIA）占上詮2027年的總營收比重預估為42%，到2028年更提升到80%。