台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

5日台、日、韓股全面反彈，台股重返月線之上，成交量較4日大減2,722億元，縮至7,603.9億。台積電（2330）收1,900元，漲幅1.88%；台達電（2308）收1,335元，漲幅逾6%；聯發科（2454）收1,775元，上漲逾3%。

台股雖然終場上漲超過800點，但和早盤大漲近1,500點相比，短少超過600點，顯見仍有賣壓。不過值得注意的是，千金股普遍大漲，除昇達科（3491）跌停，光聖（6442）、聯亞（3081）、亞德客-KY（1590）收跌，其餘皆上漲。信驊、祥碩、竑騰、漢唐都漲停亮燈；健策、智邦、緯穎等都上漲逾7%。

資金願意青睞高價股，信驊收9,520元漲停板，一舉收復所有均線。信驊2026年1月營收達9億元，創下歷史新高，年增28.46%。信驊預期，第1季營收可望達26億至27億元，年增25-30%，延續營收逐季創高的趨勢。

在雲端服務供應商（CSP）客戶需求依然強勁下，信驊調升BMC潛在市場規模（TAM），預計將在2030年達4,650萬顆。信驊看好，現階段資安規格日益嚴格，使BMC平台更新速度從過去的3年一代，縮短為1.5年一代，不僅推升BMC需求，也有助競爭門檻提高。

法人指出，信驊主要有三大動能，首先是新一代AI平台與客製化ASIC伺服器出貨增加，BMC用量同步提升；其次是一般型伺服器市場回到成長軌道，出貨動能明顯優於前幾年；第三為新一代BMC產品AST2700放量，在新伺服器平台滲透率與產品單價皆有提升空間。