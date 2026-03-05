快訊

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫 余承翰

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

5日台、日、韓股全面反彈，台股重返月線之上，成交量較4日大減2,722億元，縮至7,603.9億。台積電（2330）收1,900元，漲幅1.88%；台達電（2308）收1,335元，漲幅逾6%；聯發科（2454）收1,775元，上漲逾3%。

台股雖然終場上漲超過800點，但和早盤大漲近1,500點相比，短少超過600點，顯見仍有賣壓。不過值得注意的是，千金股普遍大漲，除昇達科（3491）跌停，光聖（6442）、聯亞（3081）、亞德客-KY（1590）收跌，其餘皆上漲。信驊、祥碩、竑騰、漢唐都漲停亮燈；健策、智邦、緯穎等都上漲逾7%。

資金願意青睞高價股，信驊收9,520元漲停板，一舉收復所有均線。信驊2026年1月營收達9億元，創下歷史新高，年增28.46%。信驊預期，第1季營收可望達26億至27億元，年增25-30%，延續營收逐季創高的趨勢。

在雲端服務供應商（CSP）客戶需求依然強勁下，信驊調升BMC潛在市場規模（TAM），預計將在2030年達4,650萬顆。信驊看好，現階段資安規格日益嚴格，使BMC平台更新速度從過去的3年一代，縮短為1.5年一代，不僅推升BMC需求，也有助競爭門檻提高。

法人指出，信驊主要有三大動能，首先是新一代AI平台與客製化ASIC伺服器出貨增加，BMC用量同步提升；其次是一般型伺服器市場回到成長軌道，出貨動能明顯優於前幾年；第三為新一代BMC產品AST2700放量，在新伺服器平台滲透率與產品單價皆有提升空間。

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？ 企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會

台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

