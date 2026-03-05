快訊

油價續強衝擊亞洲 半導體周期強勢支撐亞股布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
油價示意圖。圖／AI生成
油價示意圖。圖／AI生成

中東局勢升級使油價繼續攀升，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲因高度依賴能源進口與貿易開放，被視為全球最容易受到油價持續上漲衝擊的區域，若地緣政治干擾波灣原油出口，將對亞洲整體經濟前景造成實質影響。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素其實仍在於半導體景氣的發展。隨著AI資本支出持續推動需求，預期半導體景氣循環仍將維持強勁，可望部分抵銷高油價的負面效應。此外，若高油價對亞洲成長造成潛在壓力，決策者料將傾向採取貨幣寬鬆與擴大財政支出來支撐經濟。

在地緣政治走勢難以預測之下，中東持續升溫的局勢本身即對亞洲經濟構成下行風險。若供給面中斷引發油價長期走高，亞洲市場的經濟成長可能轉弱，且面臨整體穩定性疑慮升高。高油價維持的時間與程度，將成為評估整體經濟衝擊的關鍵因素。

趙耀庭指出，就油價上漲的影響而言，韓國、台灣等大型能源進口市場的通膨風險將提高，但預期各地央行將不會因潛在的通膨威脅而調整政策立場，並可能淡化供給面因素所帶來的通膨壓力。

趙耀庭認為，亞洲整體經濟基本面仍然穩健，GDP成長預測維持不變，對於股市的實際影響預估也有限，市場若出現拉回，反而可視為逢低布局的機會。

油價上漲雖對亞洲構成負面的貿易衝擊，但因多數國家對燃油價格設有管制，預期對經濟與通膨的實際影響仍在可控範圍內。不過，進口油成本上升，可能對亞洲國家財政帶來更大的負擔。

綜觀亞洲市場，泰國、印度、韓國與菲律賓因能源進口依賴度高，對油價上漲最為敏感；反之，身為能源出口市場的馬來西亞則相對受惠。受此影響，印度盧比與韓元短期內可能面臨匯率逆風。

地緣衝突的持續時間與油價走勢仍是投資人需密切觀察的兩大變數；若油價長期維持在高檔，將對全球股市（包括亞洲股市）帶來壓力；相對地，若衝突迅速緩解，對股市的負面影響可能也會較為短暫。

相關新聞

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？ 企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會

台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

