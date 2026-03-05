油價續強衝擊亞洲 半導體周期強勢支撐亞股布局

中東局勢升級使油價繼續攀升，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲因高度依賴能源進口與貿易開放，被視為全球最容易受到油價持續上漲衝擊的區域，若地緣政治干擾波灣原油出口，將對亞洲整體經濟前景造成實質影響。不過，影響今年亞洲經濟的關鍵因素其實仍在於半導體景氣的發展。隨著AI資本支出持續推動需求，預期半導體景氣循環仍將維持強勁，可望部分抵銷高油價的負面效應。此外，若高油價對亞洲成長造成潛在壓力，決策者料將傾向採取貨幣寬鬆與擴大財政支出來支撐經濟。

在地緣政治走勢難以預測之下，中東持續升溫的局勢本身即對亞洲經濟構成下行風險。若供給面中斷引發油價長期走高，亞洲市場的經濟成長可能轉弱，且面臨整體穩定性疑慮升高。高油價維持的時間與程度，將成為評估整體經濟衝擊的關鍵因素。

趙耀庭指出，就油價上漲的影響而言，韓國、台灣等大型能源進口市場的通膨風險將提高，但預期各地央行將不會因潛在的通膨威脅而調整政策立場，並可能淡化供給面因素所帶來的通膨壓力。

趙耀庭認為，亞洲整體經濟基本面仍然穩健，GDP成長預測維持不變，對於股市的實際影響預估也有限，市場若出現拉回，反而可視為逢低布局的機會。

油價上漲雖對亞洲構成負面的貿易衝擊，但因多數國家對燃油價格設有管制，預期對經濟與通膨的實際影響仍在可控範圍內。不過，進口油成本上升，可能對亞洲國家財政帶來更大的負擔。

綜觀亞洲市場，泰國、印度、韓國與菲律賓因能源進口依賴度高，對油價上漲最為敏感；反之，身為能源出口市場的馬來西亞則相對受惠。受此影響，印度盧比與韓元短期內可能面臨匯率逆風。

地緣衝突的持續時間與油價走勢仍是投資人需密切觀察的兩大變數；若油價長期維持在高檔，將對全球股市（包括亞洲股市）帶來壓力；相對地，若衝突迅速緩解，對股市的負面影響可能也會較為短暫。