台灣 AI 躍主力 台股護城河依舊

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，台灣晶圓代工、先進封裝、電子零組件等族群的基本面仍具高度能見度，AI 相關需求仍將驅動2026–2027年的成長主旋律。相較之下，傳統產業反而迎來「意外利多」。在過往稅率下，台灣成衣與製鞋業者於越南、印尼等東協布局的產能，長期面臨 19%–20% 的較高稅率；這次改為 15% 的統一稅率，等同在全球競爭中獲得成本壓力減輕優勢，毛利結構也具改善空間。戎宜蘋認為，在 2026 年大型體育賽事的需求推動下，相關供應鏈的訂單動能和產品報價彈性都有望同步提升。

從宏觀角度來看，野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，若以2025年與美國協議的20% 稅率情境為基準，這次15% 臨時關稅搭配最惠國待遇（MFN）情境，將使台灣2026年GDP實質成長率小幅上修約0.08個百分點；若再納入232條款的優惠待遇，上修幅度可進一步擴大至0.18 個百分點。長期來看，在貿易模型推估下，關稅降幅所帶動的出口條件改善，對台灣至 2037 年的經濟成長具正面貢獻。

戎宜蘋指出，台股的長線多頭架構未被破壞，電子權值、AI概念股與先進封裝族群仍為推動指數的重要力量。 在科技之外，盤面亦出現資金切換跡象。玻璃陶瓷、造紙、塑化等傳產族群同步走強，反映市場針對「受惠成本改善、低基期、去庫存尾聲」等題材的重新評價。戎宜蘋提醒，雖然部分AI 強勢股短線震盪加劇，但基本面支撐仍強，預期在3月NVIDIA GTC 新品發表、雲端大廠資本支出上修等事件推動下，AI 伺服器與供應鏈仍將是台股主軸。

樓克望提到，台股資金動能及 AI 中長期產業趨勢明確，美國關稅法源轉向雖在短期引發波動，但並未改變台灣在全球供應鏈中的戰略地位。半導體與電子關鍵環節的豁免，使台灣科技產業的護城河得以維持；而傳產因稅率下調反受鼓舞，出口條件改善有利於產業體質修復。野村台股經理團隊並不認為本次政策將抑制台灣 2026 年的經濟與企業獲利走勢，反而可能帶來產業「重新定價」的契機。

展望後市，戎宜蘋認為，台股將進入「AI基本面話語權」的階段。AI 資本支出持續擴張、雲端大廠競相建構新一代資料中心、能源與散熱瓶頸推動高壓電與液冷設備升級，均是驅動台灣AI供應鏈的結構性力量。

戎宜蘋表示，美國這次政策變化非但未削弱台股的核心競爭力，反而使產業布局更具方向性，包含在半導體保持強勢、傳產迎來降本利多、AI 發展持續穩健推進的多重利多支撐下，台股將持續展現韌性，也更有機會把握全球AI供應鏈重整後，所帶來的新成長契機。