快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣 AI 躍主力 台股護城河依舊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，台灣晶圓代工、先進封裝、電子零組件等族群的基本面仍具高度能見度，AI 相關需求仍將驅動2026–2027年的成長主旋律。相較之下，傳統產業反而迎來「意外利多」。在過往稅率下，台灣成衣與製鞋業者於越南、印尼等東協布局的產能，長期面臨 19%–20% 的較高稅率；這次改為 15% 的統一稅率，等同在全球競爭中獲得成本壓力減輕優勢，毛利結構也具改善空間。戎宜蘋認為，在 2026 年大型體育賽事的需求推動下，相關供應鏈的訂單動能和產品報價彈性都有望同步提升。

從宏觀角度來看，野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，若以2025年與美國協議的20% 稅率情境為基準，這次15% 臨時關稅搭配最惠國待遇（MFN）情境，將使台灣2026年GDP實質成長率小幅上修約0.08個百分點；若再納入232條款的優惠待遇，上修幅度可進一步擴大至0.18 個百分點。長期來看，在貿易模型推估下，關稅降幅所帶動的出口條件改善，對台灣至 2037 年的經濟成長具正面貢獻。

戎宜蘋指出，台股的長線多頭架構未被破壞，電子權值、AI概念股與先進封裝族群仍為推動指數的重要力量。 在科技之外，盤面亦出現資金切換跡象。玻璃陶瓷、造紙、塑化等傳產族群同步走強，反映市場針對「受惠成本改善、低基期、去庫存尾聲」等題材的重新評價。戎宜蘋提醒，雖然部分AI 強勢股短線震盪加劇，但基本面支撐仍強，預期在3月NVIDIA GTC 新品發表、雲端大廠資本支出上修等事件推動下，AI 伺服器與供應鏈仍將是台股主軸。

樓克望提到，台股資金動能及 AI 中長期產業趨勢明確，美國關稅法源轉向雖在短期引發波動，但並未改變台灣在全球供應鏈中的戰略地位。半導體與電子關鍵環節的豁免，使台灣科技產業的護城河得以維持；而傳產因稅率下調反受鼓舞，出口條件改善有利於產業體質修復。野村台股經理團隊並不認為本次政策將抑制台灣 2026 年的經濟與企業獲利走勢，反而可能帶來產業「重新定價」的契機。

展望後市，戎宜蘋認為，台股將進入「AI基本面話語權」的階段。AI 資本支出持續擴張、雲端大廠競相建構新一代資料中心、能源與散熱瓶頸推動高壓電與液冷設備升級，均是驅動台灣AI供應鏈的結構性力量。

戎宜蘋表示，美國這次政策變化非但未削弱台股的核心競爭力，反而使產業布局更具方向性，包含在半導體保持強勢、傳產迎來降本利多、AI 發展持續穩健推進的多重利多支撐下，台股將持續展現韌性，也更有機會把握全球AI供應鏈重整後，所帶來的新成長契機。

延伸閱讀

台股大震盪之後的走勢 作夢行情轉往數字行情

地緣風險下的台股3月攻防 AI三族群仍為資金重心

主動式ETF配息 有望添活水

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

相關新聞

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股5日隨亞股強勢反撲，在權王與股王領軍下，多頭氣勢回籠，終場大漲844點、收33,672點，成交值降至7,603.86億元，盤面50家檔個股強勢收漲停，電子族群資金明顯回流，AI供應鏈成盤面主旋律。但三大法人仍賣超456.66億元，僅投信獨站買方、連4個交易日累計買超336.11億元。

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？ 企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會

台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

外資喊CPO發展元年 今年來最強CPO漲多拉回可以買？法人這樣看

台股5日強彈844.06點，以33,672.94點收盤，收復月線及33,000點，但堪稱今年來盤面上的最強族群CPO則出現分歧的走勢，多檔指標股開高走低終場收黑，到底拉回的CPO可不可以買？除了美系外資強調今年是CPO發展元年的加持之外，法人也認為在台股多頭趨勢不變下，拉回就是買點，點名看好四大族群，CPO也名列其中。

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

台股5日出現反彈，盤中一度大漲1,490.8點，但逢五日線和十日線解套賣壓，終場收33,672.94點，上漲844.06點，漲幅2.57%。和5日盤中高點相比，足足少了646.74點。不過千金股族群仍多數股價大漲，信驊（5274）、祥碩（5269）、竑騰（7751）、漢唐（2404）都漲停亮燈；健策（3653）、智邦（2345）、緯穎（6669）等都上漲逾7%，顯示高價股仍受資金追捧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。