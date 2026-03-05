台股止瀉！指數反彈2.57％ 3萬4千點關卡得而復失

中東戰事未見惡化的情況下，台北股市終於止瀉，加權股價指數終場反彈844點，以3萬3672點收盤，指數較昨天上漲2.57％，成交量萎縮至7603億元。台股盤中一度大漲1491點，來到3萬4319點，但漲幅最終收斂，呈現十字紅K。

台新投顧副總黃文清表示，美股及亞股上漲主要受到伊朗要和談傳聞的激勵，但盤中又有傳出伊朗否認和談的消息，漲幅因此收斂，這類地緣政治消息一時間通常難以辨別真偽，投資人也持審慎態度，成交量也並未放大。

黃文清指出，台股此處只能算是止跌，在訊息未明朗前，應是區間整理格局，而非V型反轉再攻高點。

類股表現呈現分化，前一波跌勢較重的記憶體，今天反彈較強，而跌幅較輕的類股，今日表現較為震盪。黃文清認為，目前台股是跌深反彈而非全面回升，籌碼經過這幾天也已被打亂，需要一些時間冷卻沉澱。

同時，前兩天成交量均破兆，今天成交量7千6百億，黃文清說，這不是攻擊量也不是底部量，若要確立回升，底部量應該更小，目前市場仍是處於等待消息的階段。