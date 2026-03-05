台股大震盪之後的走勢 作夢行情轉往數字行情

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，台股去(2025)年底至今（2026）年初受資金行情帶動創高，屬於題材驅動的「作夢行情」；進入2月後，市場焦點逐步回歸法說與財報，盤勢將轉向以獲利驗證為核心的「數字行情」。安聯台股團隊預估，2026年台股企業獲利成長上看31.4%，較前次預估大幅上修，待首季財報公布後仍有進一步上調空間，顯示基本面支撐力道仍強。

在產業布局上，周敬烈建議以AI供應鏈為核心主軸，搭配財報與展望具上修潛力的族群。隨AI帶動規格升級並排擠成熟產能，記憶體、銅箔、玻纖布、載板等循環產業有望受惠；另一方面，AI晶片設計日益複雜、製程持續推進，加上市場搶市時程壓力，也同步推升測試與測試介面需求。整體而言，若獲利持續上修，台股中期趨勢仍具優勢。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，2025年超過半數的台股基金漲幅逾45%，明顯優於台灣加權指數29.4%漲幅；若拉長至近10年觀察，績效差距更顯著。統計2025年績效表現前十大台股基金近10年報酬率(截至2025年底)，達八檔基金落在508%至1,594%，遠遠超越台灣加權指數394.5%漲勢，顯示主動式台股基金具長期累積實力。不過，因市場利空往往突如其來，投資人容易在情緒干擾下追高殺低。若能透過紀律化工具參與市場，更有助於在震盪中放大長期複利效果。

羅瑤庭說明，「鉅亨超底王」可視為定期定額升級版，核心優勢在於「自動逢跌加碼、系統化資金控管」。優點包括：第一，系統每日比對基金最新淨值與過去第10個營業日淨值，只要達到自設跌幅門檻即自動加碼，無須主觀判斷，避免錯失低點；第二，跌幅條件可設定2%至99%，並支援雙階段加碼設計，小跌、大跌皆能分層承接；第三，可設定30日內加碼次數上限，有效控管資金風險。透過機制化操作，讓投資人不只「定期買」，更能在市場急跌時主動放大布局力道，將波動轉化為成本優勢。

基金教母蕭碧燕表示，台灣加權指數自2009年以來長期趨勢向上，雖歷經數次修正，但在全球資金與產業升級帶動下，台股始終維持競爭力。只要AI資本支出延續成長動能，台灣在供應鏈中的關鍵地位仍具戰略優勢，台股持續站穩一軍地位，長期投資價值不變。不過，因市場波動難免，高低點難測，她也認同透過「鉅亨超底王」機制參與台股，有助克服人性弱點，提高投資效率。

另外，針對退休規劃，蕭碧燕強調愈早開始愈有利，20年的複利效果遠勝10年。至於定期定額扣款策略，她建議依資金多寡來配置。每月可扣款5,000元者，建議專注1檔台股基金；若達1萬元，可配置2檔台股基金並分散扣款日；資金充裕者，可採單筆搭配定期定額，布局4檔台股基金並另外納入美股及科技基金分散風險。隨資產累積壯大，也可轉為申購「鉅亨自由Pay」，在資產持續成長同時創造穩定現金流，為退休生活提前布局。

「鉅亨買基金」攜手安聯投信，舉辦「台股勢不可擋」投資說明會，深入解析台股創新高後的市場展望，並公開震盪市況下的「鉅亨超底王」操作心法，同時邀請有「基金教母」之稱的蕭碧燕分享30年台股基金投資經驗，剖析如何在波動中提高長期勝率。