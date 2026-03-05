台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

台股早盤衝過到34,319點，大漲超過1,400點，但追價買盤意願不高，短線出脫者眾多，隨賣壓加重而指數下滑，但多頭仍強力守住台積電；今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、群創（3481）、台達電（2308）、元大台灣50ETF（0050）、力積電（6770）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）及貿聯-KY（3665）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、金居（8358）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、榮科（4989）、IET-KY（4971）及華星光（4979）。

群益投顧表示，大盤指數加速回檔破月線，短線急殺後有反彈可能，但地緣政治不確定因素未除，波段低點仍需進一步確認。逢反彈適度技術性短打，中期靜待落底訊號擇優分批布局。

第一金投顧表示，雖然台股盤中曾大漲超過千點，但台股自年後驚驚漲，短線乖離過大，受到地緣政治風險升溫影響，導致指數賣壓沉重，恐慌情緒蔓延，需沉著面對。今年電子股聚焦AI ASIC、AI 伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產則關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。

操作嚴控持股水位並保持風險控管，留意地緣政治不確定性、荷莫茲海峽通行狀況及油價動向，耐心等待市場落底訊號確立後，再進場布局。