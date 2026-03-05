快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

台股收盤強彈844點收33,672點 台積電收高35元站回1,900元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元。圖／聯合報系資料照片
台股5日收盤上漲844.06點、漲幅2.57%，終場以33,672.94,點作收，成交量7,603.86億元；台積電（2330）收盤價1,900元，上漲35元，漲幅1.88%。

台股早盤衝過到34,319點，大漲超過1,400點，但追價買盤意願不高，短線出脫者眾多，隨賣壓加重而指數下滑，但多頭仍強力守住台積電；今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、群創（3481）、台達電（2308）、元大台灣50ETF（0050）、力積電（6770）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）及貿聯-KY（3665）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、金居（8358）、陽明海運（2609）、萬海（2615）、榮科（4989）、IET-KY（4971）及華星光（4979）。

群益投顧表示，大盤指數加速回檔破月線，短線急殺後有反彈可能，但地緣政治不確定因素未除，波段低點仍需進一步確認。逢反彈適度技術性短打，中期靜待落底訊號擇優分批布局。

第一金投顧表示，雖然台股盤中曾大漲超過千點，但台股自年後驚驚漲，短線乖離過大，受到地緣政治風險升溫影響，導致指數賣壓沉重，恐慌情緒蔓延，需沉著面對。今年電子股聚焦AI ASIC、AI 伺服器、PCB、CPO、ABF、先進製程、低軌衛星、記憶體等產業，傳產則關注航運散裝、軍工、能源塑化等產業。

操作嚴控持股水位並保持風險控管，留意地緣政治不確定性、荷莫茲海峽通行狀況及油價動向，耐心等待市場落底訊號確立後，再進場布局。

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？ 企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

台股止瀉！指數反彈2.57％ 3萬4千點關卡得而復失

中東戰事未見惡化的情況下，台北股市終於止瀉，加權股價指數終場反彈844點，以3萬3672點收盤，指數較昨天上漲2.57％，成交量萎縮至7603億元。台股盤中一度大漲1491點，來到3萬4319點，但漲幅最終收斂，呈現十字紅K。

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

受中東情勢影響台股波動 金管會喊話「基本面尚稱穩健」

近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計2026年3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

