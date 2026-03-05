存款破54兆錢滿為患！打房沒讓錢不見 專家：熱錢從流向銀行與股市...中信金受惠

最近很多人說台股只是被AI撐著漲，經濟其實沒那麼好，但如果真的沒那麼好，為什麼存款水位一再創高，銀行體系的資金像水庫一樣滿到快溢出來？

企業出口賺到錢會變成存款，股市賺到錢會變成資產，外匯收入回流也會推高整體貨幣水位，這些都不是情緒，是冷冰冰的數字。

當整個社會的錢變多、放款規模擴張、利差撐住，銀行就是第一個受惠的產業，獲利往上走根本不是奇蹟，而是資金結構改變後的必然結果。

與其嘴巴說景氣不好，不如回頭看銀行的資產負債表，因為那裡通常比新聞標題更誠實。

很多人把2024年九月的打房政策當成資金退潮的分水嶺，好像央行一出手，市場的錢就會瞬間消失。

但從你M2圖表來看，現實剛好相反，當時M2年增率還在5.6%，之後即便經歷政策調整，2025年上半年短暫降溫到3%多，到了下半年又重新回到5%，不過那個叫做「年增率」，所以重點是什麼？絕對金額還是不斷增加啦！一路墊高到最新是67.08兆元的日平均水位。

這代表什麼？代表熱錢沒有消失，只是換位置流動，至於去哪裡，你也很清楚，房市不准漲，那當然是股市。

再加上經濟產業獲利強，好比台積電去年營收就貢獻3.8兆，這不是抽象數字，也沒有靠舉債，生意就是好。

這個是實際進入產業鏈、員工薪資、供應商訂單與股東帳戶的現金流，除了台積電本身是繳稅大戶，企業所得稅直接挹注財政，進而帶動社會福利以及國防預算有能力提升之外，高薪工程師與分紅制度又把錢發回家庭部門，另外是股東收到的股息再度流入金融體系，這些錢最後去哪？不會憑空消失，大部分變成存款、定存、活存、投資帳戶資金，全部都會反映在M2的擴張上。

所以當有人說「打房後資金應該緊縮」，答案正好相反，在經濟強盛的情況下，這反而讓國內經濟變得更強，M2屢創新高反而不是市場過熱的單一現象，而是整體經濟現金流膨脹的結果。

從銀行體系的存款結構來看，資金並沒有因為打房或政策調整而退潮。

2023 年全體銀行總存款為 48.57 兆元，2024 年升至 51.58 兆元，到了 2025 年更達 54.57 兆元，連續三年創新高。

這不是短線資金移動，而是整體經濟現金流放大的結果。

進一步拆解結構，2025 年個人存款達 32.94 兆元，企業部門存款同步攀升，顯示企業獲利與家庭所得同時增長。

當大型企業如台積電單年營收達 3.8 兆元，所產生的稅收、員工薪資與股東股息最終都會回流銀行體系，沉澱為存款餘額。

換句話說，存款創高不是金融操作的結果，而是企業現金流實質擴張的反映。這也呼應前圖 M2 水位持續上升的趨勢，證明台灣體系內的資金總量仍在增加，而非收縮。

從利率面來看，資金環境同樣沒有鬆動的跡象。

本國銀行放款加權平均利率自 112 年第 1 季的 2.22%，一路墊高至 114 年第 3 季的 2.51%，呈現緩步上行趨勢；即使央行僅能決定政策基準利率，銀行實際放款利率仍持續往上調整。

這代表什麼？代表在經濟動能仍強、企業資金需求不弱的情況下，銀行根本沒有壓低利率的壓力。

同時，存款利率雖然也有上升，但幅度相對溫和，利差結構仍維持在有利銀行獲利的位置。

更關鍵的是，打房政策壓抑的是房市投機，而不是企業投資與資金需求；在整體存款規模突破 54.57 兆元、M2 水位持續創高的背景下，銀行掌握龐大資金來源，自然有條件自行調整放款定價。

換句話說，即便央行沒有明顯升息動作，銀行體系其實已經透過市場機制慢慢「自行升息」。在景氣穩健、信用風險可控的環境下，銀行利率走升與放款擴張同時存在，這正是金融股獲利走強的重要基礎。

當整體資金水位持續創高、放款利率穩步上行，銀行之間真正的差別，就只剩一件事：誰的份額最大。

從2025年底數據來看，前五大銀行放款規模全數突破2.8兆元以上，其中臺灣銀行3.54兆元、中國信託3.4兆元、合庫3.15兆元，市占率分別約7%到8%區間。

這代表在44兆元以上的整體放款市場裡，光是前五大就掌握超過三成份額。

更關鍵的是成長動能。中國信託放款年增率達雙位數，市占率同步提升；國泰世華穩定擴張；第一銀行維持份額。

當整體放款市場在成長、利率環境偏高時，市占率本身就變成放大器，份額越高，利差收入的基礎盤就越大，整體獲利彈性自然更明顯。

換句話說，在熱錢沒有退場、放款利率又緩步上升的環境下，銀行不是平均受惠，而是規模大的銀行受惠更多。市占率高，等於直接站在資金成長的中心位置。這也是為什麼在經濟擴張階段，龍頭銀行往往比中小型銀行更能放大利潤成長。

如果把前面幾張圖串起來看，答案其實很清楚。熱錢在增加、放款利率在走高、整體放款市場在擴張，真正吃到最多成長紅利的，一定是「規模最大、增速最快」的銀行。

從放款數據來看，中國信託商銀2025年底放款規模達3.4兆元，年增率11.61%，不只在前五大裡成長最快，市占率還同步提升，這種「量變＋份額變多」的雙重放大效果，才是金融股獲利彈性的來源。

回到中信金的金控層面，從這張子公司獲利結構來看，中信銀行2025年前三季稅後淨利來到420.57億元，年增15.9%，佔整體金控獲利比重高達67%，另外還有台灣人壽，也難怪無敵了，近期股價屢創新高，這並不是市場情緒突然改變，而是財報數字一步一步推上來的結果，甚至是法人認錯，所以反手跪著崇拜買回，當規模優勢遇上景氣順風，強者當然只會更強。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：熱錢沒有退場，中信金是真正的大贏家！