外銷訂單連12紅大功臣！伺服器概念股走強 尼得科超眾漲停帶旺散熱

台股5日強勢反彈，盤初由台積電（2330）領攻，一度大漲近1,500點，盤面各大類股幾乎百花齊放。惟盤中台積電展開1,900元保衛戰，大盤漲幅收斂至不到800點。然而，伺服器概念族群受惠外銷訂單報喜，散熱、代工及BMC平台龍頭仍同步走強，資金積極搶進，成盤面亮點。

經濟部4日公布，1月外銷訂單達769.1億美元，創歷年單月新高，年增60.1%，連12紅，亦寫下歷年單月第二高增幅。資訊通信產品與電子產品接單均創同期新高，即便1月為消費電子淡季，AI帶動的伺服器需求依然強勁。統計處長黃偉傑指出，AI、高效能運算與雲端資料服務是主要推手，結構性需求明顯，外銷表現驗證台灣伺服器供應鏈的長線價值。

法人分析，美系四大雲端服務供應商（CSP）在本次財報季紛紛上修2026年資本支出至6,615億美元，年增率由32%提高至69%，其中谷歌、亞馬遜調整幅度最大，顯示AI伺服器需求持續強勁。緯穎科技（6669）2025年AI伺服器營收占比約50%，法人預期2026年將提升至55~60%，下半年隨AWS Trainium 3完成新舊機種轉換及Meta AMD MI450 Helios專案量產，可望帶動營收大幅成長。

信驊科技（5274）1月營收達9億元，創歷史新高，年增28.46%。法人預期第1季營收將達26~27億元，延續逐季創高趨勢。BMC平台更新周期縮短至1.5年，有助提升需求並提高競爭門檻。川湖（2059）2025年EPS達103元創新高，美系外資預期2026年營收穩健成長，維持「優於大盤」評級及4,750元目標價，受惠AI資本支出循環與強勁產品組合。

散熱族群表現最為火熱，尼得科超眾強鎖漲停，建準（2421）大漲逾6%，奇鋐（3017）、台達電（2308）、雙鴻（3324）等同步上揚，水冷與高功率解決方案成為資金追逐焦點。此外，代工龍頭緯創資通（3231）、鴻海精密工業（2317）、廣達電腦（2382）也齊步走強，展現伺服器鏈整體活力。

本土投信指出，雖地緣政治短線可能影響資金避險，但無法改變台灣在AI晶片代工及伺服器供應鏈的核心地位。歷史經驗顯示，非理性跌幅往往是長期布局台股的良機。隨著外銷訂單驗證AI需求結構性，伺服器概念股可望持續吸引多頭關注，引領台股重返上升軌道。