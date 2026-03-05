傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

永豐期貨指出，昨日台股延續修正格局，在前一晚晚美股反彈帶動下原本市場仍抱持一定程度的止穩期待，但實際盤勢卻持續承壓，盤中賣壓逐步擴大，最終指數重挫超過千點並正式跌破33,000整數關卡，不僅失守月線支撐，同時也跌破封關前市場整理的重要平台位置，技術面結構明顯轉弱。

永豐期貨分析，從盤勢結構觀察，近期這波回檔並非單日事件，而是前波急漲後資金逐步獲利了結與高檔籌碼鬆動的延續，尤其在指數連續創高後市場槓桿與短線追價部位偏多，一旦出現震盪就容易形成連鎖賣壓。

若把時間周期拉長觀察，指數距離季線仍有一段不小的空間，代表中期多頭趨勢尚未真正被破壞，現階段更像是過熱後的降溫與籌碼重新整理，只要沒有快速跌破季線，這波修正仍可視為多頭結構中的中段整理。