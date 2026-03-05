快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。記者許正宏／攝影
據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。記者許正宏／攝影

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

永豐期貨指出，昨日台股延續修正格局，在前一晚晚美股反彈帶動下原本市場仍抱持一定程度的止穩期待，但實際盤勢卻持續承壓，盤中賣壓逐步擴大，最終指數重挫超過千點並正式跌破33,000整數關卡，不僅失守月線支撐，同時也跌破封關前市場整理的重要平台位置，技術面結構明顯轉弱。

永豐期貨分析，從盤勢結構觀察，近期這波回檔並非單日事件，而是前波急漲後資金逐步獲利了結與高檔籌碼鬆動的延續，尤其在指數連續創高後市場槓桿與短線追價部位偏多，一旦出現震盪就容易形成連鎖賣壓。

若把時間周期拉長觀察，指數距離季線仍有一段不小的空間，代表中期多頭趨勢尚未真正被破壞，現階段更像是過熱後的降溫與籌碼重新整理，只要沒有快速跌破季線，這波修正仍可視為多頭結構中的中段整理。

延伸閱讀

伊朗傳願和談台指期夜盤飆 法人：台股拚多頭整理

全民權證／台積電、台達電 押中長期

台股重摔1494點史上第三大跌點月線失守 專家：短底浮現

台股崩跌千點該逃嗎？十大崩盤回顧告訴你「財富自由」密碼

相關新聞

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。