聽新聞
0:00 / 0:00
受中東情勢影響台股波動 金管會喊話「基本面尚稱穩健」
近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計2026年3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。
金管會指出，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場2026年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司2026年1月底營收金額為新臺幣4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。
臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心已於2026年3月4日發布新聞稿，呼籲投資人理性面對短期波動，另金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。