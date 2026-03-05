受中東情勢影響台股波動 金管會喊話「基本面尚稱穩健」

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

2026-03-04 19:14