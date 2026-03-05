快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

受中東情勢影響台股波動 金管會喊話「基本面尚稱穩健」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
受中東情勢影響台股波動，金管會喊話「基本面尚稱穩健」。 圖／本報資料照片
受中東情勢影響台股波動，金管會喊話「基本面尚稱穩健」。 圖／本報資料照片

近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計2026年3月2日至3月4日台股集中市場跌幅7.3%，亞洲主要股市上海跌1.93%、香港跌5.19%、日本跌7.82%、韓國跌18.43%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

金管會指出，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場2026年截至1月底本益比約25.84倍，現金殖利率2.06%（加計股票股利為2.12%），國內上市櫃公司2026年1月底營收金額為新臺幣4.724兆元，較去年同期成長30.96%，營收金額為歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心已於2026年3月4日發布新聞稿，呼籲投資人理性面對短期波動，另金管會將密切關注國際政經情勢發展及台股相關指標變化，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。

延伸閱讀

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

因應中東變局…政院宣示「五護」 強調油氣供應無虞、股市基本面穩健

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

台股重挫…財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

相關新聞

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。