美伊戰事未停！航空貨運喊漲 華航、長榮航止跌

航空業在美伊衝突干擾下，導致貨運開始漲價。物流業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀4日證實，下周亞洲往歐洲航空貨運現貨價格已先喊漲20%到30%，台灣直飛歐洲空運運價更是漲了五成。中東盼不到停戰曙光，海、空運有可能重演疫情時期的大多頭行情。華航（2610）、長榮航（2618）5日股價止跌，儘管仍開高走低，但守住平盤之上。

孫鋼銀表示，中東外海等待進港船舶大排長龍，遞延效應蔓延到航空貨運，不少業者擔心海運航行會因為戰爭延後到港，已經開始找航空貨運，歐洲航空貨運價格已開始喊漲。捷迅推估，下周預計中轉到歐洲的貨至少漲二、三成，直飛漲幅會更猛，估上看五成。

航空股先前持續重挫，因中東戰火情勢升溫，領空一度關閉，國際航班營運受到影響。華航3/2重挫逾5%，並持續下跌。長榮航（2618）3/2下挫超過4%，股價也是同樣走勢。不過今日航空雙雄都出現止跌跡象，股價於平盤附近震盪。

由於航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留，因此帶動票價飆升，大陸第一財經新聞指出，北京至巴黎3月8日法國航空經濟艙直飛最低票價為人民幣2萬5,934元（約合新台幣11.7萬），中國國航直飛經濟艙已售罄；需轉機一次的土耳其航空、廈門航空、南方航空票價亦在1萬6,000元以上。

國內航空業者先前表示，歐洲客運航班不受影響，部分貨運航班已調整替代航路，將持續關注情勢發展，即時調配航班時間及航路因應。