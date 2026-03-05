台積電、記憶體廠加速擴產 法人看好廠務概念股營運爆發潛力

人工智慧（AI）需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體、封測等加速擴廠，加上關稅無礙建置時程，法人看好，漢唐（2404）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）、兆聯實業（6944）、朋億*（6613）、銳澤（7703）、漢科（3402）等廠務概念股未來營運爆發潛力。

大型投顧法人分析，因應客戶需求，台積電（2330）上修2026年資本支出為520至560億美元，超越原先樂觀版本預期，公司高層更提及未來三年資本支出量體將遠高於過去三年水準。

以往市場普遍預期廠務族群營收將於2028年後，隨新案量放緩可能出現明顯回調壓力，但台積電積極展無疑拓寬未來建廠能見度，也為廠務業者中長期營運打下一劑強心針。

獲利方面，考量海外廠現受惠經驗累積及專業分工化支持，法人預期毛利率將逐步靠攏台廠，並有利台積電廠務供應商維持一定獲利水準。

法人觀察，在AI強勁投資動能及外溢效應下，不少記憶體、封測、資料中心與印刷電路板廠商均大舉擴產，雖然相較先進製程，單廠量體相對浮動，但基於整體案量於近年大幅擴張，預料將挹注廠務族群可觀成長動能。

此外，相關廠商為盡速滿足供需缺口或爭取市占，建廠時程持續加速，皆有助廠務業者打造穩固營收根基。

雖然近期關稅不確定性再起，但法人評估，廠務將受益於供應鏈移轉擴廠潮，並且較不受中短期景氣波動影響，主因在於施作廠商多採提前備料與合約化管理，已動工的工程受限合約義務與高昂違約金，即便景氣下行，客戶通常採取放緩設備進機作為調節手段，而非中止已動工的廠務工程。

為消弭地緣政治紛擾，眾多大廠紛紛加速赴美建廠，高昂人力、工料成本也刺激廠務規模持續上修；以台積電為例，法人預期先進製程單廠量體將較台廠提升六倍，單就未來三年先進製程建廠總案量估算，將提供至少新台幣1兆元產值。