台積電、記憶體廠加速擴產 法人看好廠務概念股營運爆發潛力

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

人工智慧（AI）需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體、封測等加速擴廠，加上關稅無礙建置時程，法人看好，漢唐（2404）、亞翔（6139）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）、兆聯實業（6944）、朋億*（6613）、銳澤（7703）、漢科（3402）等廠務概念股未來營運爆發潛力。

大型投顧法人分析，因應客戶需求，台積電（2330）上修2026年資本支出為520至560億美元，超越原先樂觀版本預期，公司高層更提及未來三年資本支出量體將遠高於過去三年水準。

以往市場普遍預期廠務族群營收將於2028年後，隨新案量放緩可能出現明顯回調壓力，但台積電積極展無疑拓寬未來建廠能見度，也為廠務業者中長期營運打下一劑強心針。

獲利方面，考量海外廠現受惠經驗累積及專業分工化支持，法人預期毛利率將逐步靠攏台廠，並有利台積電廠務供應商維持一定獲利水準。

法人觀察，在AI強勁投資動能及外溢效應下，不少記憶體、封測、資料中心與印刷電路板廠商均大舉擴產，雖然相較先進製程，單廠量體相對浮動，但基於整體案量於近年大幅擴張，預料將挹注廠務族群可觀成長動能。

此外，相關廠商為盡速滿足供需缺口或爭取市占，建廠時程持續加速，皆有助廠務業者打造穩固營收根基。

雖然近期關稅不確定性再起，但法人評估，廠務將受益於供應鏈移轉擴廠潮，並且較不受中短期景氣波動影響，主因在於施作廠商多採提前備料與合約化管理，已動工的工程受限合約義務與高昂違約金，即便景氣下行，客戶通常採取放緩設備進機作為調節手段，而非中止已動工的廠務工程。

為消弭地緣政治紛擾，眾多大廠紛紛加速赴美建廠，高昂人力、工料成本也刺激廠務規模持續上修；以台積電為例，法人預期先進製程單廠量體將較台廠提升六倍，單就未來三年先進製程建廠總案量估算，將提供至少新台幣1兆元產值。

相關新聞

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

傳伊朗喊停戰！台股一度暴漲1,490點 台積電盤中一度大漲95元

據傳伊朗提議停戰談判，昨日美股四大指數收紅，以費半指數上漲1.9%最高，也帶動台股今日開高走高，盤中最高一度暴漲1,490點至34,319點。台積電（2330）盤中最高上漲95元至1,960元。

