台股回神、記憶體族群點火！台積電撐盤 南亞科、旺宏跳空漲停

台股5日回神，權值王台積電（2330）盤中一度大漲探至1,960元，穩住大盤信心；封測權值日月光投控（3711）同步轉強，盤中最高則至357元，資金回流電子權值與半導體鏈。

記憶體族群成為盤面焦點，DRAM廠南亞科（2408）開盤直接跳空亮燈漲停，盤中鎖在257.5元；記憶體大廠旺宏（2337）同樣亮燈漲停至107.5元，題材帶動買盤湧入；華邦電（2344）也一度衝上漲停114元，盤面由DRAM、NAND到控制器全面點火。

控制器大廠群聯（8299）早盤最高上看1,865元，6日將召開法說會，市場除緊盯財報與展望外，也聚焦企業級SSD滲透率、CSP／AI推論帶動的企業儲存需求、NAND供需與價格走勢，以及aiDAPTIV+等產品與應用進度是否續推新動能。