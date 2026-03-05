台股大怒神！狂彈千點仍暫回不上5日線 專家這樣看後市

台股5日受美股帶動下，截至上午11點整，盤中最高達34,319點，最高大漲1,490點。雖一度試圖挑戰5、10日均線失敗，目前仍力守月線支撐。法人指出，近日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期等，但從估值與歷史經驗來看，中長線仍不看淡。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近期處於歷史高點，短線漲幅已大，近兩日的快速下跌持續引發技術性投資人與當沖的拋售，隨著指數跌破重要均線，部分高槓桿部位面臨融資維持率保衛戰，造成連鎖性賣壓，加上國際油價因軍事衝突大漲，西德州原油上看75美元之上，對於高度依賴能源進口的台灣而言，可能衝擊經常帳餘額，也引發市場對2026年下半年通膨降溫進度受阻的憂慮，進而壓抑估值倍數。

郭明玉進一步分析，近日AI相關科技權值股與供應鏈幾乎成為承壓重心，且被外資作為主要提款機，而這波台股創高過程中漲幅超前的個股跌勢相對沉重，儘管這些權值股與其供應鏈的2026年預期獲利穩健，但在近日全球資產重新配置過程中，權值股自然首當其衝，進而影響指數表現。

不過，郭明玉認為，即使短期因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局，且從台股的核心競爭力包括先進製程、AI硬體代工、網通等優勢並未改變，AI成長趨勢也未出現扭轉，台股長期局勢不看淡。