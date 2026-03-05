台積電股價反彈重返1,900元關卡以上 市值逾49.7兆

歷經兩天修正，隨美股回穩，台積電（2330）股價今日反彈重返1,900元關卡以上，早盤一度漲逾5%，盤中來到1,920元，市值逾49.7兆元。

法人分析，市場對伊朗戰事擔憂緩和、⺠間就業數據優預期，四大指數收紅。輝達上漲1.66%，台積電ADR漲1.22%。紐約時報報導伊朗透過管道接觸美國，探討結束衝突談判可能性，隨後遭伊朗官方否認。另外博通財報優於預期並給出強勁展望，盤後股價⼀度大漲5%。

此外，台積電正規畫在臺南科學工業園區特定區(開發區塊 A)新建半導體廠，依據台積電計畫書指出，因應半導體技術、人工智慧及大數據驅動全球經濟與產業轉型的核心力量。為滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固臺灣半導體產業的國際領先地位、厚植先進製程技術及強化競爭優勢，公司規劃於臺南科學工業園區特定區之開發區塊A土地內興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃，以持續發展先進製程並充分發揮產能群聚效益。

依據說明書，台積電提到，面臨全球半導體產業供應鏈轉變及需求，以及產業製程全球布局考量，該開發計畫將與公司位於南部科學園區臺南園區晶圓十八廠相鄰，以延續並持續發展先進製程、發揮產能群聚綜效，維持全球半導體業之領先地位。

台積電持續在台灣擴充，先前法說會上也已提及，台積電同時在竹科及高雄園區建置2奈米廠，在中科建置A14製程廠，至於南科新廠規畫，按照時間表，外界認為可望為2奈米以下更先進製程生產。