快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

2330是股號還是目標價？投顧老董這麼說…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投顧老董認為，以法人普遍對台積電今、明兩年的EPS預估來看，「台積電股號暗示未來目標價」。美聯社
投顧老董認為，以法人普遍對台積電今、明兩年的EPS預估來看，「台積電股號暗示未來目標價」。美聯社

雖然外資仍在賣超台積電（2330），不過，周三台積電ADR已先反攻，上漲1.2%，以357.44美元收盤；台股5日報復性強彈，台積電開高後一度衝達1,960元，大漲95元， 為史上盤中第二大上漲金額，投顧老董認為，以法人普遍對台積電今、明兩年的EPS預估來看，「台積電股號暗示未來目標價」。

「2330」到底是台積電股號還是目標價 呢？統一投顧董事長黎方國表示，目前市場上法人普遍預估台積電今年的EPS約落在80~85元， 明年EPS預估則介於100~110元。

黎方國表示，以美股科技七巨頭的本益比約23倍來看，台積電本益比應該還要更更高， 即使保守的用23倍本益比來計算，「台積電股號暗示未來目標價」；他強調，難得有「1」字頭的台積電可以買。

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連續4個交易日的頹勢，以357.44美元收盤，較台北交易溢價拉大為21.5%；台積電5日早盤以1,940元開出，上漲75元，收復5日線，股價一度衝高到1,960元，大漲95元，為歷史盤中上漲金額第二大， 市值也回到50.82兆元。

不過，股價衝高後也遭遇賣壓，一度壓至1,905元，再度出現1,900元關卡價格保衛戰，盤中漲幅近3%，影響大盤指數超過455點，仍是大盤反彈的主力。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家在日前的法說會上表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

本益比 魏哲家 董事長

延伸閱讀

外資大逃殺…台股重挫逾千點 但這3檔記憶體股竟獲外資大買

台股崩逾千點誰撐盤？文曄雙利多飆漲停 大聯大拚翻紅領電子通路逆轉

台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

千金軍團崩跌剩33檔！「這檔」年賺4股本、大方配息獨守最後一點紅

相關新聞

台積電開漲75元直搗5日線領攻！台股一度猛彈1,490點、重返34,200關

受惠於中國呼籲停火、川普承諾保障航運安全，加上博通財報與就業數據表現亮眼，美股四大指數昨夜全面彈升，亞股5日猛力反彈，韓股勁揚逾10%、日經225飆升逾2,000點。台股開盤也爆衝791.86點、報33,620.74點，台積電（2330）開高75元、報1,940元，隨後更大漲逾5%、衝上1,960元，加上各大類股群起而上拉抬，大盤一度衝上34319.68點、大漲1490.8點，躍過月線、觸及10日線，直逼5日線。

國安基金信心喊話！關注股市影響及變化 不排除開臨會

中東戰火重創全球金融市場，台股昨（4）日大跌1,494點，連三日重挫合計近2,600點，國安基金官員昨晚信心喊話，強調若發生不理性下跌或市場失序狀況，必要時不排除將召開臨時委員會，進一步討論因應對策。

台股驚恐…法人殺出1,300億 賣超金額史上最大

美伊衝突升溫、美股四大指數走弱，台股昨（4）日恐慌氛圍急升，衝擊指數跳空開低走低，台積電領跌，收在昨日最低點32,828點，大跌1,494點，史上第三大跌點，直接摜破月線支撐。不過昨晚台指期夜盤已率先反彈，一度大漲逾800點，將有助今日台股止跌回升。

台股創史上第三大跌點！小摩解析：不只拚紀律、更要拚策略

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。

台股大跌掀救市問號！金管會緊盯兩大指標 籲投資人理性

台股連三日重挫近2,600點，市場關注金管會因應措施。金管會4日表示，將密切關注兩大指標，一是國際政經情勢，二是台股關鍵指標變化，適時採取相關措施，金管會呼籲投資人理性面對短期波動。

台股回神、記憶體族群點火！台積電撐盤 南亞科、旺宏跳空漲停

台股5日回神，權值王台積電（2330）盤中一度大漲探至1,960元，穩住大盤信心；封測權值日月光投控（3711）同步轉強，盤中最高則至357元，資金回流電子權值與半導體鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。