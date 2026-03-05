2330是股號還是目標價？投顧老董這麼說…

雖然外資仍在賣超台積電（2330），不過，周三台積電ADR已先反攻，上漲1.2%，以357.44美元收盤；台股5日報復性強彈，台積電開高後一度衝達1,960元，大漲95元， 為史上盤中第二大上漲金額，投顧老董認為，以法人普遍對台積電今、明兩年的EPS預估來看，「台積電股號暗示未來目標價」。

「2330」到底是台積電股號還是目標價 呢？統一投顧董事長黎方國表示，目前市場上法人普遍預估台積電今年的EPS約落在80~85元， 明年EPS預估則介於100~110元。

黎方國表示，以美股科技七巨頭的本益比約23倍來看，台積電本益比應該還要更更高， 即使保守的用23倍本益比來計算，「台積電股號暗示未來目標價」；他強調，難得有「1」字頭的台積電可以買。

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連續4個交易日的頹勢，以357.44美元收盤，較台北交易溢價拉大為21.5%；台積電5日早盤以1,940元開出，上漲75元，收復5日線，股價一度衝高到1,960元，大漲95元，為歷史盤中上漲金額第二大， 市值也回到50.82兆元。

不過，股價衝高後也遭遇賣壓，一度壓至1,905元，再度出現1,900元關卡價格保衛戰，盤中漲幅近3%，影響大盤指數超過455點，仍是大盤反彈的主力。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家在日前的法說會上表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。