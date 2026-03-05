快訊

光通訊位階高 承獲利了結賣壓

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

5日大盤在傳出伊朗有意和談後，早盤一度強彈逾1,400點，但光通訊族群在開高後，僅僅不到1小時便快速翻黑，法人表示主要仍是受位階影響，在戰爭還未確定結束前，投資者開始從獲利幅度大的持股提取現金，因此華星光（4979）、波若威（3163）、統新（6426）、光環（3234）等皆近乎跌停。

昨晚美股反彈下，Lumentum及Coherent兩大指標廠商不漲反跌，顯示在中東戰爭的不確定性下，投資人轉向防禦姿態，開始進行獲利了結，進而影響到台股光通訊走勢同樣開高走低。不過法人表示，光通訊供需缺口仍在，未來三年需求明確，等籌碼整理過後，便有機會繼續上攻。

