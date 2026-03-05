聽新聞
0:00 / 0:00
光通訊位階高 承獲利了結賣壓
5日大盤在傳出伊朗有意和談後，早盤一度強彈逾1,400點，但光通訊族群在開高後，僅僅不到1小時便快速翻黑，法人表示主要仍是受位階影響，在戰爭還未確定結束前，投資者開始從獲利幅度大的持股提取現金，因此華星光（4979）、波若威（3163）、統新（6426）、光環（3234）等皆近乎跌停。
昨晚美股反彈下，Lumentum及Coherent兩大指標廠商不漲反跌，顯示在中東戰爭的不確定性下，投資人轉向防禦姿態，開始進行獲利了結，進而影響到台股光通訊走勢同樣開高走低。不過法人表示，光通訊供需缺口仍在，未來三年需求明確，等籌碼整理過後，便有機會繼續上攻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。